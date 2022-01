Premier essai prometteur pour le Volvo FH Electric

Un premier test de consommation sur un camion électrique Volvo à pleine charge a été réalisé en Allemagne par un journaliste spécialisé dans le transport par camion. À cette occasion, le Volvo FH Electric a dépassé son autonomie officielle. Le camion mis à l’essai était un Volvo FH Electric de 40 tonnes avec une puissance continue de 490 kW. Le test a été réalisé sur un parcours de 343 kilomètres, composé d’une combinaison d’autoroutes, de terrains accidentés et de routes sinueuses, utilisé pour tester les camions de différents constructeurs dans des conditions diverses et variées.

Le Volvo FH Electric est parvenu à maintenir une vitesse moyenne de 80 km/h sur tout l’itinéraire, à l’instar du Volvo FH équipé d’un moteur Diesel et du système I-Save qui améliore l’économie en carburant. Compte tenu de sa consommation d’énergie de 1,1 kWh/km seulement, l’autonomie totale du camion électrique était de 345 kilomètres avec une charge unique. Le Volvo FH Electric a consommé moitié moins d’énergie qu’un Volvo FH doté d’un moteur Diesel comparable.

« Les résultats de cet essai indiquent qu’il est possible de parcourir jusqu’à 500 kilomètres lors d’une journée de travail, avec une brève pause pour recharger, par exemple, à l’heure du déjeuner », explique Tobias Bergman, directeur des essais pour les médias chez Volvo Trucks.

Rappelons que l'objectif de Volvo Trucks est le suivant : non seulement faire en sorte que les véhicules électriques constituent la moitié de ses ventes de camions d’ici à 2030, mais également de réduire de 100 % le CO2 du puits à la roue pour les ventes de camions neufs d’ici à 2040. Volvo Trucks dispose d’une gamme de six camions entièrement électriques. Les ventes sont en cours en Europe et la production démarrera au second semestre 2022. La production en série en Europe des Volvo FL et FE Electric, destinés à la distribution urbaine et à la collecte des ordures ménagères, a commencé en 2019.