Première édition du Garac Connect Mobility

Ce salon-exposition-rencontres dédié aux nouvelles énergies et technologies dans les mobilités sera ouvert gratuitement au public le samedi 24 septembre prochain. Des start-up et engins en tout genre seront exposés devant les visiteurs (autos, motos, camions, navettes transport, voitures rares, trottinettes et vélos). Ces derniers pourront débattre avec les exposants qui répondront à leurs interrogations. Quoi acheter ? Quelle technologie choisir ? Quelle énergie ? Quelles évolutions ? Quels services ? Ils pourront aussi prendre des contacts s’ils souhaitent acquérir des véhicules ou s’ils souhaitent s’orienter vers ces métiers.

Des exposants et le Garac proposeront des animations sur les évolutions des métiers : maintenance, vente de véhicules, mais aussi les possibilités de formations. « Il s’agit de faire connaître, expliquer, conseiller, guider et pourquoi pas vendre les produits de mobilité, commente Laurent Roux, directeur général du Garac. Nous sommes une école : cela a tout son sens et nous voulons que cela se fasse dans le cadre d’une mise en valeur des métiers de la filière des services de l’automobile et de la mobilité. D’autant plus que tous nos partenaires cherchent à recruter des jeunes et des moins jeunes ».

Conception utilitaire des mobilités ou passions, les motivations sont nombreuses pour venir à cet événement qui se veut professionnel dans une ambiance familiale. Pour participer à cette manifestation, l'inscription obligatoire sur le site du Garac.