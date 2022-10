Premières synergies visibles sur Equip Auto chez Forvia entre Hella et Faurecia

Forvia manque encore de notoriété. Ce nom récent regroupe sous une même bannière les équipementiers Faurecia et Hella. Un an après l'acquisition du second par le premier nommé, cette nouvelle structure s’expose sur le salon Equip Auto. La firme met en avant son nouveau nom mais aussi la marque Hella, qui bénéficie d’une belle notoriété, notamment auprès des professionnels. Très présente sur le marché de la rechange avec plusieurs familles de produits différents, Hella représente le bras armé de Forvia sur ce marché. De l’éclairage aux outils de diagnostic avec Hella Gutmann, la firme est déjà bien implantée auprès des groupements de distribution de pièces et des réparateurs. Forvia souhaite s’appuyer sur cet atout et sur ses propres spécialités pour élargir le périmètre de Hella.

Les produits Faurecia intégrés chez Hella

Les familles de produits développés par Faurecia intègrent peu à peu Hella et complètent ainsi le portefeuille de la marque en aftermarket. L’un des éléments phares est sans doute la gamme d’échappements Easy2Fit. Au-delà de ces produits historiques, Hella possède également un bon positionnement sur l’électromobilité. De nombreux composants touchant la gestion thermique et la gestion de l’énergie sont également proposés en rechange. D’autres spécialités de Faurecia devraient arriver en après-vente, puisque les équipes de chaque marque travaillent de concert sur la pertinence de certaines offres. L’une des passerelles les plus marquantes est peut-être le déploiement de l’offre de réparation des composants électroniques assurée par Clarion, filiale de Faurecia. Un service proposé directement aux ateliers, avec des tarifs beaucoup moins élevés qu’un remplacement par une pièce neuve. Ce type de prestation commence à être apprécié et reste relativement rare sur le marché. Un élément différenciant pour un groupe qui a déjà une forte image technique et qui est présent chez de nombreux professionnels par ses outils de diagnostic.