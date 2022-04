Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen, une vision pas si différente pour l'automobile de demain

Dimanche 24 avril se jouera le prochain quinquennat de la Présidence de la République. Emmanuel Macon ou Marine Le Pen, qui (re)prendra place à l'Élysée ? L’Automobile & L’Entreprise a recensé les principales mesures avancées par les deux candidats pour l'industrie et l'univers automobile afin de comprendre quel monde de la mobilité nous réservera le ou la futur(e) président(e). Un thème sur lequel les deux présidentiables se retrouvent plus ou moins...

Les trois mesures phares d'Emmanuel Macron

Accélérer le déploiement des bornes de recharge rapide.

Maintien du bonus écologique et électrification massive du parc automobile français.

Garantir le libre choix technologique pour les constructeurs (hybride, hybride rechargeable, électrique à batteries, hydrogène, …).

Les trois mesures phares de Marine Le Pen

Baisse de la TVA de 20 à 5,5 % sur les produits énergétiques (carburants, fioul, gaz et électricité).

Préservation des solutions hybrides et des bio-carburants dans le mix-énergétique automobile.

Poursuivre le plan de déploiement actuel de 100 000 bornes de recharge.

L'Automobile de demain selon Emmanuel Macron

Si le quinquennat du président Macron a été marqué par l’adoption de la loi d’orientation des mobilités (LOM), les propositions du candidat Macron en matière de transports et mobilités sont plutôt légères. Du côté de La République en marche, on admet volontiers que l’industrie automobile française est un fleuron qu’il faut entretenir mais moderniser. « Le plan France 2030 doit permettre d’engager la préparation de l’avenir avec 2 millions de véhicules électriques produits en France à cette date », explique-t-on, tout en refusant l’idée que l’Union européenne impose aux constructeurs cette seule technologie à l’avenir. Consacrant « le véhicule individuel comme vecteur de liberté », le projet porté par Emmanuel Macron prévoit de « maintenir le bonus écologique à long terme afin de soutenir l’électrification massive du parc automobile français et ainsi se désengager de la dépendance aux énergies fossiles ». Ce qui en parallèle impose également « d’accélérer le déploiement des bornes de recharge rapide ».