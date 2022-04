Présidentielle 2022 : gratuité du permis, vélo et bornes de recharge... L'automobile de demain selon Fabien Roussel

Bio express

Né en 1969 dans le Pas-de-Calais, Fabien Roussel est journaliste de formation. Le candidat a exercé cette profession jusqu’en 1997, époque à laquelle il devient conseiller de Michelle Demessine, alors Secrétaire d’état au tourisme communiste dans le gouvernement de Lionel Jospin. Adhérent du PCF depuis 1986, il est député dans la vingtième circonscription du nord depuis 2017 et secrétaire national du PCF depuis 2018.

Trois mesures phares

Permis de conduire gratuit pour les moins de 25 ans.

Gratuité des transports collectifs urbains.

Doublement de la prime à la conversion pour la porter à 10 000 euros.

Sa vision

« La gauche n’est pas anti-automobile [car] c’est un droit fondamental que de se déplacer mais il faut le faire sans polluer », martèle Fabien Roussel. Conscient que même s'« il y a une capacité de substitution importante qui doit être encouragée le plus souvent possible, l’automobile restera un mode de déplacement dominant et essentiel dans la vie des Français, surtout en province », le candidat PCF veut évincer les énergies fossiles en encourageant le vélo ou les transports en commun. Le candidat suggère donc une aide de 10 000 euros de prime à la conversion, la gratuité des transports publics, un accès au permis de conduire gratuit pour les moins de 25 ans « afin de générer de l’activité » ou encore la création d’un réseau cyclable de 100 000 km. « Un investissement rentable pour la santé publique », tout comme l’obligation d’installer des systèmes d’aspiration de particules de freinage sur les véhicules neufs. « Pour améliorer la qualité de l'air, il n'y a pas que les moteurs et Crit'Air. La norme Euro7 doit imposer des systèmes d'aspiration de particules de freinage et les rendre obligatoires sur le VN. Pour un surcoût de l'ordre de 150 euros par véhicule, cela peut sauver des milliers de vies », fait valoir Fabien Roussel. Émettant la volonté de durcir les critères de la LOM pour que les entreprises arrivent « à 100 % de renouvellement de leur flotte en électrique en 2030 », Fabien Roussel entend poursuivre le projet des 100 000 bornes de recharge ouvertes au public car « l’électrification jouera un rôle dominant dans la mobilité de demain. Toutefois, nous contestons le fait qu’il n’y ait qu’un seul chemin pour y accéder et nous restons ouverts à la science et prompts à tester des solutions différentes », assume Fabien Roussel, qui assure s'inscrire dans « une logique de réindustrialisation du pays. » Ainsi, « dans nos 165 milliards d'investissements publics, un volume important sera consacré pour accompagner l'automobile et aider l'activité pour l'ensemble de la filière », expose celui qui propose également « un blocage des prix des carburants à 1,70 euro le litre » car « le but est le droit à la mobilité pour tous mais une mobilité moins carbonée. »