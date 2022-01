Présidentielle 2022 : les 17 propositions de La FNTR

A quelques mois de l’élection présidentielle et des élections législatives, la FNTR entend peser sur les débats et porter la voix des entreprises du secteur. La fédération nationale des transporteurs routiers suggère 17 propositions avec des mesures très concrètes pour les 5 prochaines années. L’objectif ? Positionner le transport routier de marchandises et la logistique dans l’agenda de la campagne afin d’assurer un avenir positif pour les 40 000 entreprises et les 600 000 salariés concernés.

Transition énergétique, économie, social, Europe, Logistique urbaine et circulation, innovation, tous les sujets clés du secteur y sont abordés sans détours et dans un seul et unique objectif : faire (re)connaître le caractère stratégique du Transport et de la Logistique en matière d’économie, de cohésion territoriale et de souveraineté.

Pour appuyer ses propositions, le syndicat appelle officiellement les candidats à venir visiter les entreprises et se positionner sur cette feuille de route. « Cette feuille de route se veut aussi être un appel. Appel à tous les politiques, candidats à la présidentielle comme aux législatives, pour venir dans les entreprises de transport et logistique afin de mieux comprendre leurs enjeux et ce rôle essentiel qu’elles jouent pour notre pays » indique la FNTR.