Présidentielle 2022 : mix-énergétique, fin des ZFE, TVA et énergies... L'automobile de demain selon Marine Le Pen

Bio express

Députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais, la dirigeante du parti Rassemblement National estime que l’automobile est un « moyen de liberté et d’émancipation ». Fille de l’ancien patron du Front National, elle débute sa carrière comme avocate. Elle rejoint le Parlement européen lors des élections européennes de 2004. Elle faisait partie du second tour de la présidentielle en 2017.

Trois mesures phares

Baisse de la TVA de 20 % à 5,5 % sur les produits énergétiques (carburants, fioul, gaz et électricité).

Préservation des solutions hybrides et des bio-carburants dans le mix-énergétique automobile.

Poursuivre le plan de déploiement actuel de 100 000 bornes de recharge.

Sa vision

Pour Marine Le Pen, « la voiture ne doit plus être diabolisée mais valorisée. » Pour y arriver, elle souhaite inverser une fiscalité « punitive et culpabilisatrice ». Avec la suppression des Zones à faibles émissions, la candidate met au programme la baisse de la TVA à 5,5 % sur l’ensemble des énergies, notamment les carburants. Pour la transition énergétique, la candidate estime que la direction de « l’électrification systématique des véhicules » est trop rapide et s’oppose à la fin des moteurs thermiques. Elle veut conserver « un éventail de technologies » dans le mix-énergétique avec les propositions hybrides et les biocarburants, avec notamment un prêt de 1 000 euros pour les voitures roulant au bioéthanol. Le plan actuel de 100 000 bornes de recharge sera poursuivi. Sa profession de foi avance également la renationalisation des autoroutes pour baisser de 15 % les péages. Enfin, Marine Le Pen souhaite relancer la filière nucléaire, hydroélectrique et investir massivement dans l’hydrogène.