Présidentielle 2022 : Mobilians tend la main à Emmanuel Macron

À l'occasion de la réélection d'Emmanuel Macron pour un second mandat, les professionnels de la filière aval de l'automobile réaffirment leur volonté de travailler avec l'État afin de faire face aux changements dans les services automobiles et de la mobilité.

Même s'ils tiennent à féliciter le président de la République réélu, Mobilians (ex-CNPA) et l’ensemble des entrepreneurs des services de l’automobile et de la mobilité rappellent le chef de l'exécutif français à ses engagements d'accompagner la mobilité dans un contexte de transformation vers le zéro carbone.

« Le prochain mandat doit être celui d’une coopération public-privé renforcée, afin de réussir la transition de l’automobile et des mobilités sur les plans écologique, économique, territorial et social, explique Mobilians. La filière des services de l’automobile et de la mobilité joue un rôle primordial dans le maintien de services de mobilité de proximité, a fortiori à l’heure où les besoins de mobilité explosent et deviennent protéiformes. Les professionnels des services, leurs 160 000 entreprises et 500 000 actifs, constituent un formidable outil pour mener à bien la transition écologique ».

« La bonne mobilité pour le bon trajet »

« Nous basculons dans une ère conjuguant besoins de mobilité en hausse continue et volonté d’optimiser chaque trajet selon un ensemble de critères (vitesse, accessibilité, coûts, impact environnemental, etc.) », souligne encore syndicat des services automobiles. Une ère que l’on pourrait résumer par cette paraphrase de F. W. Taylor : « La bonne mobilité pour le bon trajet ».

La mobilité est devenue un usage, un service

Et de rappeler : « La mobilité est devenue un usage, un service. C’est pourquoi, il est fondamental que l’État développe une véritable stratégie en faveur d’une mobilité de l’usage et décarbonée, s’appuyant sur la transformation des entreprises de services. Les services de l’automobile et de la mobilité, écosystème riche de savoir-faire, sont en première ligne pour assurer la conversion et la gestion du parc automobile et l’accélération des mobilités alternatives décarbonées ».

Garantir la mobilité dans les territoires

Rappelons que le 14 mars dernier, à l’occasion de la journée de la filière, Emmanuel Macron a fait part de sa volonté de soutenir les services de l’automobile, autant que l’industrie, par la voix de Bruno Le Maire, qui le représentait. « Aujourd’hui, nous appelons de nos vœux une concrétisation rapide et pleine de cette ambition, seule à même de préserver les nombreux emplois qui maillent le territoire et qui accompagnent quotidiennement les mobilités de tous les Français ».

Déploiement des bornes de recharge sur l’ensemble du territoire, garantie d’une accessibilité sociale et territoriale des mobilités (instauration des ZFE, accès au permis de conduire, …), structuration d’une filière française du vélo, évolution des compétences, décarbonation progressive des mobilités… « Les enjeux ne manquent pas et nous devons, décideurs publics et acteurs privés, unir nos forces pour faire de ces bouleversements des opportunités », conclut Mobilians.