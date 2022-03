Présidentielle 2022 : rétrofit, arrêt du thermique, forfait mobilités durables... L'automobile de demain selon Yannick Jadot

Biographie express :

Âgé de 55 ans, Yannick Jadot est diplômé d’un DEA d’économie internationale et du développement. Il a été responsable des campagnes de Greenpeace France avant d’être élu député européen en 2009 sous l’étiquette Europe Écologie. Désigné candidat à l’élection présidentielle en 2017 à l’issue de la primaire écologiste, il décide finalement de rallier Benoît Hamon (PS). En 2021, c’est à nouveau à l’issue de la primaire interne qu’il a endossé le rôle de candidat à l’élection présidentielle pour Europe-Écologie Les Verts.

Trois mesures phares :

Plan national pour le rétrofit.

Arrêt de la vente des véhicules thermiques au plus tard en 2030.

Obligation de la mise en place du forfait mobilités durables en entreprise (1 000 euros/an/salarié).

Sa vision :

Du côté d’Europe Écologie-Les Verts, « l’enjeu de la mobilité est celui de notre modèle social » affirme-t-on. « Nous sommes écologistes mais nous ne sommes pas pour autant contre l’automobile. Néanmoins, nous allons devoir sortir du thermique ».

La vente de ces véhicules sera interdite « au plus tard en 2030 » et ceux moins polluants « doivent devenir accessibles ». Yannick Jadot précise dans son programme que « le parc en circulation sera alors soit majoritairement électrique ou fonctionnant avec du biogaz ou de l’hydrogène vert ». Pour arriver rapidement à cette mutation du parc roulant, le candidat entend lancer un grand plan national pour le rétrofit : « 1 million de véhicules bénéficieront d’une transformation des moteurs thermiques en moteurs électriques. Ce dispositif concernera les véhicules particuliers mais aussi professionnels et les flottes des collectivités ».

Le forfait mobilités durables verra son plafond être augmenté à 1 000 euros par an et par salarié et sera rendu obligatoire en entreprises. Yannick Jadot entend également « généraliser le covoiturage entre le domicile et le lieu de travail et soutenir l’autopartage ». Des voies dédiées au covoiturage pourraient voir le jour sur les autoroutes.