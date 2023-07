Prime : les plaquettes de frein pour camions signées Brembo

Brembo lance la commercialisation sur le marché de la rechange d’une gamme de plaquettes de frein pour camions. Ces dernières profitent de la technologie ProTecS issue de la première monte.

La technologie ProTecS de Knorr-Bremse se compose d'une plaque arrière et d'un ressort de support de plaquette reliés par un capuchon soudé. Cette solution permet un guidage optimal des plaquettes de frein, garantissant l'utilisation précise de l'élasticité du ressort et augmentant la durabilité des plaquettes dans des conditions défavorables. En outre, lorsque le frein est relâché, la plaquette glisse plus facilement en arrière du contact avec le disque de frein, ce qui réduit le risque d'usure.

La nouvelle gamme comprend plus de 60 références couvrant 95 % du parc européen de véhicules utilitaires. Ces plaquettes de frein, fabriquées à partir de plus de 30 composants différents, ont été spécifiquement développées et conçues pour tous les types de véhicules lourds : camions, bus, remorques et semi-remorques. Leur revêtement offre une efficacité de freinage totale dès les premiers kilomètres. Il empêche la décoloration et permette de réduire la distance de freinage pendant la période de rodage. Les plaquettes de frein sont fournies avec tous les accessoires nécessaires pour le montage.