Primetool d'Alliance Automotive Group s’enrichit d’un banc de géométrie

La marque d’équipements de garages d’Alliance Automotive Groupe, Primetool, lance sur le marché un banc de géométrie particulièrement performant et proposé à un prix très compétitif.

Il y a trois ans, Alliance Automotive Groupe mettait sur le marché sa propre marque d’équipements de garages : Primtool. Une marque qu’ont pu découvrir pour la première fois les visiteurs du salon Equip Auto.

La manifestation a d’ailleurs été l’occasion pour le groupement de distribution d’étoffer l’offre Primetool jusqu’ici composée uniquement des familles liaison au sol, levage et compression d’air. Viennent ainsi compléter le catalogue, une gamme de petit outillage, dont un récupérateur d’huile, mais surtout un nouveau banc de géométrie 3D, le Geoliner 609.

La solution, équipée d’un système d’alignement à base de caméras ultra haute résolution, est proposée à un prix très compétitif de 9 990 €HT avec mise en service incluse. Le distributeur indique que l’équipement peut être amorti à partir de 4 géométries par mois sur la base d’un financement de 60 mois.

Le banc, produit en partenariat avec Hofmann, particulièrement compact, peut être soit fixe avec des plateaux pivotants, soit 100 % mobile pour aller partout dans l’atelier. Il est équipé d’une tablette tactile et de ses accessoires. D’autres sont en option.

« Avec Primetool, notre obsession reste la même depuis le lancement : coller au plus près des besoins du réparateur pour un atelier toujours plus qualitatif et pratique » commente Marc Ripotot, directeur du category management.