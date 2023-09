Primetool gonfle son catalogue d'équipements de garage

Lancée en 2019 sur le territoire français, la marque d’outillage et d’équipements de garages créé pour les enseignes Groupauto, Precisium et Pièces Auto du groupe Alliance Automotive, continue de marquer son succès dans les ateliers.

Depuis son lancement l’offre Primetool s’est enrichie progressivement et se caractérise par 3 gammes principales : le levage avec 4 versions de ponts 2 colonnes, 2 ponts ciseaux et un dernier pont 4 colonnes spécial géométrie d’origine Hofmann. L’air comprimé avec plusieurs références de compresseurs à piston à différents niveaux de puissance proposés. Et le service autour de la roue avec 2 démonte-pneus, 1 équilibreuse et une originale géométrie 3D mobile.

Aujourd’hui pour compléter ce catalogue d’équipements, la marque propose une quatrième gamme, composée de 9 références, construite autour du petit levage. Il s’agit dans le détail de 4 crics bouteilles (de 2 à 16 tonnes), d’un jeu de chandelles de 3T, d’une grue pliante d’atelier d’1T et enfin d’un vérin de fosse de 500 kg. Comme pour l’ensemble de l’offre Primetool, cette dernière gamme se veut accessible pour tous les budgets et a pour vocation de permettre aux ateliers, y compris en période de forte inflation de continuer à investir dans l’équipement indispensable à l’exercice correcte et sûr de leur activité.

« Notre souhait est de toujours proposer des produits de haute qualité pour équiper les ateliers, le tout à prix accessible. 2023 a été une année charnière pour Primetool : son positionnement est en phase avec les besoins du marché durement touché par l’inflation. Ce contexte nous encourage à continuer de développer de nouveaux produits pour soutenir les garages dans leurs activités. » explique Jacques Harivel, directeur équipement d’atelier et outillage.

AAG précise qu’une extension de gamme est prévue sur la fin d’année avec un complément de produits de levage et une sélection d’outillage à main.