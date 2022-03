Printemps de la carrosserie chez Mobilians (ex-CNPA)

Défendre les intérêts des carrossiers, « une profession sous tension qui fait les frais de la politique tarifaires des assureurs » comme le rappelle Yves Riou, directeur du pôle contrôle, maintenance et réparation chez Mobilians, est l’une des principales causes du syndicat.

Et c’est bien le secteur de la réparation-collision qui sera mis en lumière sur ce mois de mars avec l’organisation, pour la deuxième année à Bordeaux, les 18 et 19, du Salon de la carrosserie. Parmi les principaux exposants, les acteurs les plus dynamiques du marché dans les domaines de l’outillage, des équipements, du vitrage, de la peinture, de l’édition informatique, de la distribution de pièces, de la formation, des réseaux, etc.). Rappelons que l’entrée au salon est gratuite.

Yves Riou promet de nombreuses conférences courtes d’une durée de 20 minutes sur des sujets techniques, comme la maintenance des calculateurs, l’hydrogène, la digitalisation de la relation clients et la calibration des capteurs des aides à la conduite, mais aussi des sujets d’ordre plus juridique dont le recours direct et la cession de créance que défend bec et ongles Yves Levaillant, président de la branche, pour sortir les artisans des griffes des assureurs. La formation est aussi au programme.

Lancement de Créance Auto

Sur le sujet de la cession de créance, le salon sera l’occasion de communiquer officiellement sur le lancement de l’application Créance Auto. Elle permet de suivre et de lancer automatiquement une procédure de cession de créance, toujours plus répandue au sein des carrosseries dans le cadre d’un sinistre non conventionné, depuis les principaux DMS du marché et au moment de l’élaboration de l’ordre de réparation.

« Nous devons éduquer les carrossiers comme les assurés sur leurs droits en matière de recours direct et de cession de créance. Cette dernière tend d’ailleurs à se banaliser au sein des carrosseries » commente Yves Riou.

Enfin, les visiteurs du salon se verront remettre la seconde édition du guide Ultra Pratique Experts-Réparateurs écrit par Mobilans et la secrétaire générale de la branche, la juriste Ouaiba Sardi. Le livre, qui n’avait pas été mis à jour depuis 7 ans, de 94 pages, aborde tous les aspects de la relation professionnelle qui lie les réparateurs et les experts commissionnés par les donneurs d’ordre (mission de l’expert et ses limites, son rôle technique et économique, en cas de désaccord, les travaux imprévus, droits et devoirs des parties…). Cette bible, tirée à 5000 exemplaires, intègre les dernières évolutions légales, réglementaires et jurisprudentielles ainsi que les évolutions des chartes et pratiques professionnelles. Des nombreuses annexes viennent enrichir un contenu sans égal.

« C’est un guide de référence. Un juge de paix qui rappelle les droits et devoirs de chacun d’ordre légal. Si dans 95 % des cas la relation se passe bien, les 5 % restant représente un important volume de litiges » constate le directeur.

Mobilians a indiqué imaginer se lancer dans la rédaction d’autres guides sur des thèmes comme le véhicule historique et le contrôle technique. Le syndicat a déjà fait paraitre un guide sur la gestion de l’entreprise.