Prix de l'essence : Pourquoi les Européens payent-ils plus ?

La fluctuation des prix de l'essence est une réalité mondiale, avec des différences notables d'une région à l'autre. En Europe, cependant, les consommateurs sont confrontés à des prix particulièrement élevés pour leur carburant, générant des discussions sur les raisons sous-jacentes à cette situation.

Alors que les prix des carburants continuent de grimper, enregistrant des hausses d'environ 10 % en l'espace d'un an, le cabinet Statista a entrepris une analyse approfondie du coût de l'essence à l'échelle mondiale. Cette étude révèle que l'Europe se trouve parmi les régions les plus touchées en termes de coût à supporter pour le ravitaillement en carburant. Les facteurs principaux expliquant cette situation sont les taxes imposées sur les carburants, qui atteignent environ 60 % en France et contribuent substantiellement aux revenus nationaux.

Comparativement, les prix de l'essence aux États-Unis demeurent nettement plus abordables, avec une moyenne d'environ 1 euro le litre pour le Sans Plomb 95. Cela met en évidence la disparité entre les Européens et les Américains en termes de coût du carburant. Globalement, la moyenne mondiale se situe autour de 1,20 euro le litre, tandis que la plupart des Européens paient 1,50 euro ou plus par litre.

La Norvège, bien qu'étant un producteur majeur de pétrole, se distingue par l'application de taxes élevées sur les carburants. Malgré sa dépendance historique aux hydrocarbures, le pays poursuit une politique visant à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. À l'opposé, certains pays producteurs de pétrole comme le Venezuela, l'Iran et la Libye pratiquent des prix extrêmement bas pour l'essence, défiant même les tarifs de l'eau en bouteille.

Au niveau mondial, les régions telles que l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie centrale affichent parmi les prix de l'essence les plus abordables. Cependant, le titre de l'essence la plus chère au monde revient à Hong Kong, où le litre se vend à 2,78 euros.