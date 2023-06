Prix des véhicules d'occasion : entre stagnation et baisse selon différentes analyses

Après une période de hausse significative des prix, le marché des véhicules d'occasion a connu une stabilisation tarifaire, voire une légère baisse, au cours du deuxième trimestre. Deux études, l'une menée par La Centrale et l'autre par Leboncoin, confirment cette tendance. Toutefois, ces études présentent des résultats légèrement contradictoires.

Les prix continuent d'augmenter pour La Centrale

Selon les observations de La Centrale, les prix des véhicules d'occasion atteignent un plateau élevé, notamment pour ceux âgés de 2 à 8 ans. Cependant, le média de petites annonces constate que les prix des véhicules les plus récents et les plus anciens continuent d'augmenter. En effet, une hausse de 1,4 % est observée pour les véhicules de 0 à 2 ans, tandis que les véhicules de plus de 15 ans enregistrent une augmentation significative de 15,8 %.

« L'augmentation des prix observée sur les véhicules d’occasion les plus récents peut s’expliquer par les pénuries de véhicules neufs et par la progression des parts de marché des véhicules électriques et des SUV qui sont des véhicules plus coûteux. En ce qui concerne les véhicules les plus anciens, la hausse des prix s’explique par le maintien d’une forte demande des consommateurs qui sont contraints de se diriger vers des véhicules plus âgés dans le contexte de baisse de pouvoir d’achat et d’inflation actuel », commente Antoine Despujols, directeur stratégie de La Centrale.

Des prix en baisse pour Leboncoin

Selon les données de Leboncoin, on observe non pas une stabilisation mais plutôt une baisse des prix des véhicules d'occasion de 2,5 % par rapport aux trois premiers mois de l'année. Cette légère chute concerne à la fois les ventes entre particuliers et celles effectuées par les professionnels. Ainsi, le prix de vente moyen d'un véhicule entre particuliers s'élève à 11 200 euros, tandis que les véhicules vendus par les professionnels ont une moyenne de 23 100 euros. Il convient de noter que malgré cette baisse, les prix demeurent nettement supérieurs à ceux du deuxième trimestre de l'année précédente, avec une augmentation de 17 % pour les ventes entre particuliers et de 11 % pour les ventes par les professionnels.

« Sur Leboncoin , on observe une baisse progressive des prix depuis quelques semaines. Cependant, les prix demeurent soutenus, principalement en raison d'un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché. De plus, De plus, les particuliers sont également motivés à éviter une dépréciation de la valeur de leurs véhicules », analyse Olivier Flavier VP Mobility Leboncoin.

Les deux études concordent sur deux points : la rareté des véhicules d'occasion de moins de 2 ans, ce qui entraîne une augmentation continue des prix, et la baisse des prix des véhicules 100 % électriques, qui connaissent une baisse de 6 %. La Centrale observe également une baisse des prix des véhicules hybrides d'occasion, tandis que Leboncoin analyse une stagnation avec un prix moyen de 33 000 euros pour ce type de véhicules.

« Depuis décembre 2022, le prix des véhicules électriques et hybrides a connu une baisse de 11 % en moyenne. Il s’agit de la correction la plus marquée parmi les différentes motorisations de véhicules d’occasion », conclut La Centrale.