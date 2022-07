Prix des carburants : l'État présente son indemnité carburant pour les travailleurs

Après la ristourne, l’indemnité. En réponse à la flambée continue des prix des carburants et à l'inflation, le gouvernement a décidé de remplacer progressivement la ristourne de 15 centimes d’euro par litre acheté, mise en place avant la présidentielle par l'équipe de Jean Castex, par une subvention accordée à ceux qui en ont le plus besoin. En clair, si aujourd’hui l’ensemble des automobilistes qui passent en station-service bénéficient d’une réduction sur leur plein de carburant, à l’avenir seuls les ménages les plus modestes ou les gros rouleurs bénéficieront de mesures d’accompagnent.

À l'issue du dernier conseil des ministres, le gouvernement a précisé les contours de ce qu’il appelle l'indemnité carburant pour les travailleurs. Une mesure ciblée qui pourrait être mise en œuvre dès le mois d'octobre « selon l'issue des débats parlementaires ».

Qui pourra bénéficier de cette indemnité carburant ?

Le mécanisme pensé par l'exécutif concernera « tous les travailleurs, salariés, apprentis, agents publics ou indépendants », est-il précisé. À condition que ceux-ci soient dans l'obligation d'utiliser leur voiture pour se rendre à leur travail.

Contrairement à la remise actuelle sur les prix des carburants qui s'applique à tous, le montant de l'indemnité carburant préparée par les services de l'État sera variable en fonction de la situation de chacun des bénéficiaires. « Plus de 11 millions de foyers, compris entre les déciles 1 à 5 de revenu fiscal de référence par part pourront bénéficier de cette indemnité ».

Quel sera le montant de l'indemnité carburant ?

Plus concrètement, le montant de l'aide – versée en une seule fois – sera compris « entre 100 et 300 euros par véhicule et par actif », explique le gouvernement. La somme obtenue sera toutefois modulée « selon les revenus et la composition du ménage », insiste l'exécutif. Elle comportera un bonus pour les gros rouleurs, c'est-à-dire les personnes qui habitent à plus de 30 kilomètres de leur lieu de travail ou parcourent plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre professionnel.

Montant de l'indemnité carburant par profil Profil salarié Montant de l'indemnité carburant (€) Bonus gros rouleur (12 000 km/an ou trajet domicile-travail > 30 km) Déciles 1 à 3 de revenu fiscal de référence par part (soit jusqu'à 9 400 € de revenu fiscal de référence par part) 200 € + 100 € Déciles 4 à 5 de revenu fiscal de référence par part (soit de 9 400 € de revenu fiscal de référence par part jusqu'à 14 100 €) 100 € + 50 €

En pratique, le versement de cette indemnité carburant pour les travailleurs n'est pas automatique. Les personnes concernées devront en faire la demande sur le site de la Direction générale des finances publiques avant de recevoir ensuite la somme correspondant à leur situation directement sur leur compte bancaire, par virement.