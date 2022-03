Prix des carburants : Jean Castex annonce une baisse de 15 centimes par litre

Au 1er avril, les prix à la pompe du gazole et du sans-plomb (98, 95 et E10) baisseront de 15 centimes d'euro par litre a annoncé le Premier ministre. Une mesure qui s'appliquera pendant quatre mois et coûtera près de 2 milliards d'euros à l'État.

Au grand dam des automobilistes, les prix des carburants s'envolent depuis plusieurs semaines. Gazole ou essence ont même dépassé la barre symbolique des 2 euros le litre ! Selon le comparateur en ligne carbu.com, le prix moyen du litre de sans-plomb 98 est, ce lundi 14 mars, de 2,11 euros, celui de sans-plomb 95 de 2,08 euros, celui de sans-plomb 95-E10 de 2,0 euros. Le gazole s'affiche, lui, à 2,10 euros. De même, les prix des carburants dits « alternatifs » flambent aussi. Le superéthanol E85 est affiché à la pompe à 0,9 euro, le GPL à 0,95 euro et le GNV a 1,07 euro.

PRIX MOYENS DES CARBURANTS Aujourd'hui Depuis 1 semaine Depuis 1 mois Depuis 1 an Sans Plomb 98 (E5) 2,114 €/l + 9,6 €c/l

+ 4,80 % + 26,5 €c/l

+ 14,30 % + 50,7 €c/l

+ 31,50 % Sans Plomb 95 (E5) 2,079 €/l + 11,1 €c/l

+ 5,60 % + 29,4 €c/l

+ 16,50 % + 55,4 €c/l

+ 36,30 % Sans Plomb 95 (E10) 2,015 €/l + 8,5 €c/l

+ 4,40 % + 25,3 €c/l

+ 14,40 % + 49,1 €c/l

+ 32,20 % BioEthanol E85 0,919 €/l + 6,8 €c/l

+ 8,00 % + 14,7 €c/l

+ 19,00 % + 21,6 €c/l

+ 30,70 % Gazole (B7) 2,101 €/l + 12,5 €c/l

+ 6,30 % + 38,9 €c/l

+ 22,70 % + 68,0 €c/l

+ 47,90 % GPL 0,956 €/l + 1,2 €c/l

+ 1,30 % + 4,2 €c/l

+ 4,60 % + 9,3 €c/l

+ 10,80 % GNV 1,078 €/l

Une remise de 15 centimes

Face à ce constat et à la grogne grandissante des Français, l'exécutif a décidé de réagir. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé une baisse des prix des carburants de l'ordre de 15 centimes d'euro par litre à compter du 1er avril prochain. Cette ristourne s'appliquera pendant quatre mois a-t-il encore précisé. Soit jusqu'à la fin de l'été. Une mesure qui coûtera près de 2 milliards d'euros à l'État.

En pratique, il a été convenu que les tarifs affichés à la pompe demeurent ceux pratiqués par les pétroliers. La remise de 15 centimes promise par le gouvernement s'appliquera sur la facture, au moment de régler son plein. « Pour chaque plein de 60 litres, [les automobilistes] vont économiser 9 euros », a précisé Jean Castex.

Pourquoi le 1er avril ?

Représentant d'Emmanuel Macron dans la course de la présidentielle 2022, et invité par la filière automobile (Mobilians, PFA, Fiev...) à présenter le programme mobilité du mouvement « Marchons, citoyons ! », l'actuel ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a expliqué que la décision de l'exécutif était « indispensable ». Selon lui, « la responsabilité politique, c'est d'apporter les solutions aux difficultés que les Français connaissent. Beaucoup de Français qui prennent leur voiture aujourd'hui pour aller travailler ne peuvent plus s'en servir car ça leur coûte trop cher. C'est intenable. Pourtant, ce n'est jamais facile pour un ministre des Finances de dépenser 2 milliards d'euros d'argent public. Mais dans une situation d'urgence, on apporte des réponses d'urgence. »

Si la date du 1er avril a été retenue, ce n'est pas pour faire une blague aux Français, mais simplement car « il faut le temps de rassembler les pétroliers, les distributeurs » avant de mettre en œuvre la remise promise. À ceux qui rétorquent que cette mesure ne cible pas les foyers les plus modestes, le ministre de l'Économie et des Finances a ajouté : « Dans l'urgence, nous prenons une mesure d’urgence pour tous les Français. Il n’était pas facile de cibler les usages en 15 jours. Je travaille à la demande du Premier ministre sur d’autres dispositifs d’urgence qui pourraient être activés lorsque les prix explosent à destination des personnes aux revenus les plus modestes et qui emploient leurs véhicules car ils n’ont pas de solution alternative et sont de gros rouleurs. Il faut trouver les bons critères pour mettre en œuvre ce dispositif et le déclencher mais nous le mettrons en œuvre pour qu’il soit déployé automatiquement. »