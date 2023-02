Prix des carburants : Le pétrolier TotalEnergies s'engage à vendre essence et diesel moins de 2 euros le litre toute l'année

L'énergéticien TotalEnergies concède un (très) petit geste en faveur du pouvoir d'achat des automobilistes. Tout au long de l'année 2023, ses stations-services ne commercialiseront pas le gazole comme le sans-plomb au-dessus de deux euros le litre. Le prix maximum de ces deux carburants sera plafonné à 1,99 €/litre et ce même sur autoroute, où faire le plein est habituellement plus onéreux que sur le réseau secondaire ou en agglomération.

Annoncée par Patrick Pouyanné sur le réseau social Twitter, cette mesure va rapidement être mise en place. « Le plafonnement à 1,99 €/l du prix de l’essence et du diesel aura un effet dès le 1er mars dans nos 1 200 stations rurales où l’essence est actuellement à plus de 2 €/l. Et les vacanciers verront la différence, dès ce week-end, dans nos stations d’autoroutes », écrit encore sur son compte, le P-DG de l'énergéticien.

Cette décision apparaît comme une réponse à l'interpellation faite par Emmanuel Macron en début de semaine. En déplacement sur le marché d'intérêt national de Rungis, le chef de l'État avait souhaité un nouveau « geste » sur le diesel et appelé à « l'esprit de responsabilité » des grands producteurs.

« Je sais l'esprit de responsabilité de nos grands producteurs et revendeurs et je pense que c'est important dans une période où l'on a besoin d'accompagner nos compatriotes », avait-il alors déclaré. Des propos précisés ultérieurement lors d'un point presse : « Je souhaite que le dialogue puisse se finaliser entre le ministère et les entreprises concernées, comme cela avait été fait l'année dernière sur les carburants avec des ristournes à la pompe qui avaient été faites par les entreprises comme Total. »

TotalÉnergies multiplie les remises depuis le début de la guerre en Ukraine

Ce n'est pas la première fois que TotalEnergies modifie sa politique tarifaire concernant la distribution de carburants routiers. En mars 2022, alors que les prix des carburants atteignaient des sommets en raison du début de la guerre en Ukraine alors que le gouvernement de Jean Castex annonçait une remise exceptionnelle à la pompe de 0,15 €/litre de carburant acheté, l'énergéticien allait plus loin et rajoutait une réduction de 0,10 €/litre consommé.