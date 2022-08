Prix des carburants : TotalEnergies baisse encore les prix à la pompe

Bonne nouvelle pour les automobilistes ! Alors que les effets de l'inflation se font ressentir sur de nouvelles catégories de biens et de services et que la rentrée scolaire, avec son lot de dépenses, approche à grands pas, le pétrolier français TotalEnergies a décidé, une nouvelle fois, de revoir à la baisse les prix pratiqués dans ses stations-service. Ainsi, une nouvelle remise sur les prix des carburants va être appliquée dès le 1er septembre et jusqu'au 31 décembre dans quelque 3 500 points de vente.

Dans un premier temps – soit entre le 1er septembre et le 31 octobre –, TotalEnergies s'est engagé à accorder une remise de 0,20 euro par litre de carburant acheté. L'énergéticien annonce que le montant de cette ristourne sera ensuite réduit. Entre le 1er novembre et le 31 décembre, les clients verront son montant passer à 0,10 euro par litre consommé.

La remise Total est cumulable avec celle de l'État

« Ce programme massif de réduction des prix s’ajoutera à la remise de 0,30 euro/litre du gouvernement et s’appliquera dès le premier litre acheté, sans limite de montant, pour tous les carburants pétroliers vendus en stations », précise encore TotalEnergies.

À noter qu'après plusieurs mois de hausse, les prix des carburants ont diminué ces dernières semaines, repassant nettement sous la barre des 2 euros/litre. Ainsi, selon les données du ministère de la Transition énergétique et du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, le litre de sans-plomb 95-E10 s'est stabilisé autour de 1,73 euro TTC ; tandis que le litre de gazole coûte désormais, en moyenne, 1,94 euro. Concernant le superéthanol E85 et le GPL, leurs prix moyens demeurent en-dessous de 0,90 euro/litre.