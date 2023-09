Prix des carburants : TotalEnergies répond à l'appel du Gouvernement. Les distributeurs suivront-ils ?

En février dernier, TotalEnergies a pris l’initiative de plafonner à 1,99€/L le prix des carburants dans certaines de ses 3 400 stations-service françaises jusqu’à la fin de l’année 2023. Une promesse tenue par le pétrolier et qui sera prolongée au-delà de cette date en raison de la hausse des prix qui se poursuit. Cette annonce fait suite également à la demande de l'État qui a récemment appelé à un "effort de solidarité". Les distributeurs sont d'ailleurs reçus ce mardi 12 septembre au ministère de la Transition énergétique.

TotalEnergies prolonge son opération de plafonnement à 1,99€/L

Seule compagnie pétrolière à avoir pris cette mesure à ce jour, TotalEnergies va prolonger le plafonnement du prix au litre de l'essence et du Diesel "tant que les prix resteront élevés". Elle sera également étendue à l'ensemble de ses stations-service en France, alors qu'aujourd'hui près de 2 600 stations sur 3 400 bénéficient déjà de cette mesure. "Je souhaite que TotalEnergies, qui s'est engagée à plafonner les prix de tous les carburants à 1,99 euro jusqu'à la fin de l'année, prolonge ce plafonnement au-delà du 31 décembre 2023", a fait savoir Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, au micro de FranceInfo la semaine dernière. C'est désormais chose faite !

L'essence et le Diesel à prix coûtant chez les distributeurs ?

Mais le Gouvernement souhaite que d'autres marques suivent cet exemple. La semaine dernière, il a également demandé aux distributeurs un "effort de solidarité", alors que certaines associations de consommateurs leur reprochent d'avoir profité de la baisse au printemps pour reconsolider leurs marges sans faire profiter les automobilistes de la baisse des prix. Et même si quelques opérations "carburant à prix coûtant" se sont multipliées ces derniers mois dans des enseignes telles que Leclerc ou Casino, cela ne suffit pas.

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, reçoit donc une nouvelle fois les distributeurs pour réfléchir aux moyens de faire baisser les prix à la pompe. "Certains ont fait des opérations à prix coûtant (…) et je leur demanderai de prolonger ce type d’opérations car je pense que les Français n’ont pas l’espace pour payer plus cher le carburant et que ce n’est pas le genre de sujet sur lequel ces acteurs doivent faire une marge importante", déclarait-elle au micro de FranceInter il y a quelques jours. Mais d'avance, le débat s'annonce houleux. Une station-service indépendante "ne peut pas vendre sans marge", a déjà répondu ce 12 septembre sur FranceInfo Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffages, qui représente 2 000 entreprises. Selon lui, les enseignes de la grande distribution répercutent les baisses du prix du carburant sur d'autres produits, ce qui est "totalement impossible" pour les indépendants qui doivent "faire fonctionner les stations-service, payer les factures d'électricité, l'entretien des matériels...".

La hausse des prix des carburants, un enjeu politique fort

Il y a donc finalement peu de chances que cette réunion entre l'État et les distributeurs aboutisse à quelque chose de constructif. Le Gouvernement risque de se retrouver dans l'impasse alors même qu'il refuse de mettre en place une nouvelle aide. L'envolée des prix des carburants a en effet un impact fort sur le pouvoir d'achat des Français, mais aussi sur les coûts des activités des entreprises qui voient le TCO (coût total de possession) de leurs flottes automobiles s'envoler littéralement. D'ailleurs, il est à noter que la consommation en essence et diesel a reculé de 1,3 % au cours des sept premiers mois de l'année. Une baisse tangible alors qu'en 2022, elle n'était que de 1,6 % par rapport à 2019.

Aussi, selon une récente enquête, 63 % des Français demandent la mise en place d'une nouvelle remise sur l'essence et le diesel. La semaine dernière, Xavier Bertrand a réclamé une baisse de 15 à 20 centimes sur le litre. Mais pour Bruno Le Maire, il en est hors de question, puisque cela coûterait 15 milliards d'euros au Gouvernement. Aucun "chèque carburant" à l'horizon, et encore moins de baisse de la fiscalité, donc, alors que le prix du baril est désormais installé au-delà des 90 dollars, et qu'il devrait encore grimper dans les semaines et mois à venir.