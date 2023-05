Profil+ aux côtés des meilleurs artisans de France !

L’enseigne indépendante spécialisée dans la distribution de pneumatiques et des services associés, devient partenaire du 5 e concours Les Meilleurs Artisans de France.

« En tant qu’acteur incontournable du B2B, nous sommes au service de tous les professionnels. Il est donc naturel pour nous de soutenir le savoir-faire des artisans français », explique Julien Soma, directeur marketing de Profil Plus. Le concours Les Meilleurs Artisans de France met en avant des artisans français qui travaillent avec passion et talent pour leurs clients. Partenaire de l’évènement, l’enseigne de pneumatique souhaite mettre à l’honneur les 3,1 millions d’actifs présents dans 250 métiers. « Nos artisans français ont du talent, et nous voulons participer au fait de le faire savoir ! »

Une finale à Lyon lors des World Skills France

Le réseau compte parmi ses clients artisans, des plombiers, des plâtriers, des chauffagistes, des carreleurs, des coiffeurs, des maçons, soient autant de catégories représentées lors du concours cette année. Afin de les encourager à s’inscrire à cette 5e édition, l’enseigne déploie une campagne de communication massive dans ses 230 agences !

La finale des Meilleurs Artisans de France aura lieu les 15 et 16 septembre prochain à Lyon, lors de la finale des World Skills France.