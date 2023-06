Profil Plus accueille une nouvelle directrice générale

Nommée à la direction générale de l'enseigne Profil Plus, Julie Herbaut succède ainsi à Philippe de Miribel. Après une formation initiale et un début de carrière dans l’agro-alimentaire, Julie Herbault a poursuivi dans le secteur automobile, en tant que responsable grands comptes chez Continental, puis directrice des opérations de Prody (la centrale d’achats commune à Profil Plus et Roady), et enfin comme acheteuse groupe pneus TC4 pour le groupe Euromaster. « Je suis particulièrement heureuse de retrouver Profil Plus, une enseigne indépendante avec laquelle j’ai déjà eu le plaisir de collaborer, et qui est reconnue pour le grand professionnalisme de ses adhérents », déclare Julie Herbault. La nouvelle directrice générale de Profil Plus a désormais la responsabilité de poursuivre le développement du réseau et de ses adhérents.