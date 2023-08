Trente constructeurs automobiles sont attendus au Qatar pour le GIMS

La délocalisation du Geneva International Motor Show (Suisse) à Doha (Qatar) cette année a fait grand bruit, laissant la place aux doutes et au scepticisme quant au déplacement des constructeurs et visiteurs. Pourtant, pour sa première édition au Moyen-Orient, tenue du 5 au 14 octobre 2023, le salon automobile devrait accueillir trente marques automobiles selon les informations fournies par les organisateurs. « La forte demande des exposants reflète le concept innovant et inédit de GIMS Qatar qui établit de nouvelles normes pour les salons automobiles transcontinentaux et complète naturellement les stratégies marketing des principaux constructeurs et fournisseurs » notent-ils. Les marques participantes seront dévoilées sur les différents réseaux sociaux du GIMS dans les semaines à venir. De plus, les organisateurs annoncent également la présentation mondiale de dix véhicules et anticipent 200 000 visiteurs.

Partir pour mieux revenir

Pour rappel, les organisateurs du GIMS avaient pris, dès août 2021, la décision de délocaliser ce salon automobile depuis l’Europe vers le Moyen-Orient. Une décision motivée par les incertitudes économiques et la situation géopolitique mondiale de l'époque. Pour attirer les visiteurs et faciliter leur transport, le GIMS a noué un partenariat avec Qatar Aiways et Qatar Tourism. Cette délocalisation permettra au salon d’attirer un nouveau public, plus aisé que celui des années précédentes. Enfin, sur la même période, du 6 au 8 octobre 2023, aura également lieu le Grand prix de Formule 1 du Qatar 2023 sur le circuit de Lusail, entièrement rénové et modernisé.

Pour les passionnés qui n’auront pas les moyens de s’envoler au Qatar, le GIMS Genève reviendra dans son pays d’origine du 26 février au 3 mars 2024. L'événement célébrera le centième anniversaire de sa première édition internationale en 1924. Les exposants peuvent déjà confirmer leur inscription en ligne.