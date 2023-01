Projet de réforme des retraites : l’Assurance retraite met en ligne un simulateur

À la suite des annonces du gouvernement qui propose de réformer le droit à la retraite, l’Assurance retraite a mis à la disposition des assurés un simulateur leur permettant d’évaluer les impacts, pour leur retraite de base, du projet de réforme. « Il sera très régulièrement complété et mis à jour, pour s’ajuster rapidement aux annonces et au projet de loi à venir », indique l’organisme.

Ce simulateur repose sur les éléments contenus dans les annonces du gouvernement, complétés par les données renseignées par les utilisateurs. Les résultats apportent un éclairage aux assurés souhaitant s’informer sur les conséquences éventuelles des mesures pour leur future retraite.

En complément et pour accompagner au plus près ses assurés, l’Assurance retraite a renforcé, à la demande des pouvoirs publics, son dispositif d’accueil sur rendez-vous et téléphonique avec près de 200 CDD déjà mobilisés en renfort.

Pour rappel, toutes les informations sur la réglementation toujours en vigueur sont disponibles sur le site de l’Assurance retraite : lassuranceretraite.fr. Certains services ont été temporairement masqués, le temps qu’ils soient mis en conformité avec les nouvelles règles applicables.