Projet Mona : Deux apprentis du GARAC se rendent en Italie

Dans le cadre du projet MONA, deux apprentis de BTS maintenance des véhicules particuliers du GARAC ont l’opportunité de se former durant deux mois chez Maserati à Modène, en Italie.

MONA, ce n’est pas seulement Lisa. C’est aussi un projet d’expérimentation proposé par l’Europe et Erasmus pour permettre aux apprentis de se former en Europe en préparant leur diplôme dans le cadre de mobilité de deux mois minimum. Adepte de longue date des échanges européens, puis du programme Erasmus, le GARAC ne pouvait manquer cette nouvelle opportunité pour ses apprentis.

C’est pourquoi, Valéria Montana et Delphine Hartmann du service mobilité internationale du GARAC, ont entrepris toutes les démarches administratives liées à ce projet. Sans doute inspirée par le nom italien du programme, Valéria Montana a pris contact avec succès avec Maserati avec l’aide de l’école italienne partenaire du GARAC : ITS MAKER.

Jean et Mattéo sont les dynamiques et chanceux apprentis en BTS Maintenance des Véhicules automobiles du GARAC, l‘Ecole nationale des Professions de l’Automobile qui expérimentent la mobilité longue chez Maserati à Modène, en Italie. Ils travaillent dans le service après-vente de la célèbre marque italienne du 6 février au 6 avril 2023 dans le cadre du programme de BTS.

Une formation en immersion

Leur séjour est bien rythmé car il faut non seulement travailler en atelier, mais il leur faut aussi suivre le programme de cours qui leur a été aménagé, obtention du diplôme oblige… Vous ne verrez pas de photos de Jean et de Mattéo dans les ateliers Maserati, la proximité de moteurs en expérimentation en est la simple raison. Un stage de rêve pour tout passionné de l’automobile.

La formule MONA permet à des apprentis de partir en formation à l’étranger avec l’accord de leur entreprise d’apprentissage. Leur contrat d’apprentissage est ainsi mis en veille le temps de la durée de la mobilité, les apprentis retrouvant leur contrat à leur retour. Bravo aux entreprises GRC Automobile – Clamart (Jean Laporte) et RRG - La Défense (Matteo Vattepin) qui ont jugé de la pertinence d’une telle expérience pour leurs apprentis.

Le projet Mona est porté par l’association Europ App Mobility et par Jean Arthuis, président du Cercle Erasmus+. Le service international de l’ANFA, connaissant l’implication du GARAC dans la mobilité européenne, a incité le GARAC à faire partie de l’expérimentation du projet Mona et apporté son soutien lors de l’appel à projet et son soutien financier pour les deux jeunes.