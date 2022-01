Promotion pour Sjoerd Knipping chez Kia

Sjoerd Knipping vient d’être promu vice-président de la récente division marketing et produit de Kia Europe.

Sjoerd Knipping vient d’être nommé vice-président de la récente division marketing et produit de Kia Europe. Ce département a été mis en place pour concentrer les deux domaines et favoriser ainsi le développement des programmes stratégiques de la marque. Loin d’être un nouveau venu chez Kia, Sjoerd Knipping est entré chez le constructeur coréen il y a dix ans aux Pays-Bas. Il a rejoint Kia Europe en début d’année 2021, pour prendre en mains la division produit et planification. Il poursuit son implication dans le développement de la gamme à travers ses nouvelles fonctions.

Aligner produits et stratégie marketing

L’une des principales missions du nouveau vice-président de la division marketing et produit consistera à aligner la gamme des modèles électrifiés avec la stratégie marketing de Kia. Le crossover EV6, premier modèle d’une nouvelle gamme 100 % électrique, a donné le coup d’envoi d’une nouvelle stratégie globale pour la marque. Il s’agit maintenant de coordonner cette gamme naissante avec la gamme existante. La nouvelle plateforme E-GMP, réservée aux véhicules électriques, devrait accueillir de nouveaux modèles dans les mois et années à venir. Leur positionnement devra être bien calibré pour coller à l’image d’une marque encore jeune en Europe et en phase d’évolution.