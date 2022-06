Promotions dans le top management du loueur Arval

Pour atteindre les objectifs ambitieux de son plan stratégique Arval Beyond, Arval annonce quelques ajustements dans son équipe dirigeante, avec les promotions de Stefano Berlenghi et de Bertrand Gousset.

Dans le cadre du plan stratégique Arval Beyond, le groupe Arval entend industrialiser de nouvelles solutions en transformant des expériences innovantes en offres opérationnelles à grande échelle. Dans cette perspective, le département Opérations d'Arval a été étendu et réorganisé, ce qui s’accompagne par quelques ajustements au plus haut niveau de la direction.

Anciennement directeur global operations d'Arval, Stefano Berlenghi a été nommé chief operating officer d'Arval et rend directement compte à Alain van Groenendael, président-directeur général du groupe. Stefano Berlenghi fait valoir une riche expérience au sein du groupe qu’il a rejoint en 1999.

Bertrand Gousset intègre le comité exécutif d’Arval

Par ailleurs, fort de trente ans d’expérience au sein du groupe BNP Paribas, Bertrand Gousset directeur global operations chez Arval France depuis 2020 étend ses prérogatives à l’échelle de tous les marchés du groupe. Il devient du même coup membre du comité exécutif d'Arval et sera rattaché à Stefano Berlenghi.