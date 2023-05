Proovstation, la high-tech labélisée « Origine Made in France »

Proovstation, fabricant de scanners destinés à l’analyse automatisée de l’état des véhicules, vient d’être labellisé Origine Made in France. Une bonne nouvelle alors que la France cherche à se réindustrialiser.

Proovstation, spécialiste des scanners automobiles assistés par l’intelligence artificielle (IA), vient d’obtenir le label Origine Made in France pour ses machines conçus depuis Lyon, Paris, et assemblés dans le Loiret.

« Nous sommes fiers d’avoir obtenu le label du « Fabriqué en France » ! Il récompense notre engagement territorial, notre savoir-faire technologique et industriel qui participe à la renaissance française et au rayonnement du pays au-delà des frontières » réagit Cédric Bernard, CEO & Co-founder de Proovstation.

Proovstation développe depuis 2018 un scanner automobile qui automatise et standardise le processus d’évaluation des véhicules neufs ou d’occasion. L’équipement est doté d’un dispositif optroniques 4K ainsi que d’un software et un hardware breveté. L’ensemble s’appuie sur l’intelligence artificielle pour obtenir un rapport à 360° du véhicule en seulement 3 secondes. Le scanner établit un diagnostic complet des dommages au millimètre près.

Proovstation indique que 130 de ses stations sont en cours de déploiement dans 13 pays pour le compte de sociétés comme Sixt, les distributeurs automobiles Bernard, Starterre, Charles André ou encore BCA Group.

Dernièrement, Proovstation a noué un partenariat avec Michelin pour proposer une solution d’inspection et d’usure des pneus, 100% automatique et instantanée. Une technologie également intégrée aux stations de rachats de véhicules déployées en partenariat avec le Groupe Carrefour en France. Elle permet aux clients de revendre sans rendez-vous, gratuitement et en quelques minutes leurs véhicules depuis les parkings des Hypermarchés du groupe.

La startup a levé début 2023 plus de 10M€ auprès de Otium Capital. Une somme qui doit lui permettre de renforcer son leadership technologique, d’accélérer sa capacité de production industrielle en France, de créer de nouveaux emplois, et de développer ses ambitions à l’international.