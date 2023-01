ProovStation lance TireStation avec Michelin au CES de Las Vegas

Partenaires depuis 2020, Michelin et le leader européen de l'inspection automatique exposent du 5 au 7 janvier au Consumer Electronic Show (Las Vegas) leur nouvelle solution basée sur une technologie magnétique. Baptisée TireStation, elle permet de réaliser un diagnostic des pneumatiques 100 % automatisé et assisté par l'intelligence artificielle. Elle garantit gain de productivité, amélioration de la fiabilité de mesure et accueil de la clientèle plus fluides aux professionnels de la mobilité et s'installe facilement. De plus, TireStation est universelle et fonctionne pour tous les types de pneus et de marques. « Demain, l’inspection des pneus sera en majorité digitale et automatique. Pour la première fois, la technologie Michelin QuickScan est disponible dans une solution intégrée à destination des acteurs du marché de l’après-vente automobile. La solution TireStation est l’illustration parfaite de la complémentarité du savoir-faire de Michelin et ProovStation », commente Sébastien Masseret, business manager chez Michelin. Concrètement, le véhicule réceptionné passe au travers du système de scannage et de photographie qui capte trois informations :

La mesure automatique de la profondeur de sculptures des pneus. Les dimensions et marques des pneus via la photographie des flancs. L'immatriculation du véhicule.

Grâce aux algorithmes développés, les données récoltées lors de l'inspection sont récapitulées dans un rapport généré instantanément, qui signale les éventuels besoins d'intervention sur les pneus. Le professionnel peut ainsi exploiter ce rapport pour proposer ou anticiper des opérations, comme la permutation, le réglage de la géométrie ou le changement.