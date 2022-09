ProovStation, Michelin et Carrefour étendent leur service de reprise de véhicule en Île-de-France

Le groupe BCA via sa société ProovStation s’est entouré du pneumaticien Michelin et du numéro un européen de la grande distribution afin de proposer un service d’estimation et de reprise de véhicules aux particuliers. Concrètement, 6 jours sur 7 et sans rendez-vous, les conducteurs peuvent directement se présenter sur le parking de deux hypermarchés Carrefour. Les scanners automobiles ProovStation associés à la technologie Michelin QuickScan, réalisent ensuite un diagnostic complet de l’état du véhicule (inventaire de l’ensemble des dommages présents) et de l’usure des pneus. Aucune restriction n’est accordée au type, à la marque, à l’âge ou encore au kilométrage du véhicule. Mais bien évidemment, ces paramètres seront pris en compte lors de l’estimation de reprise. « L’offre transmise s’appuie à la fois sur l’expertise du véhicule réalisée par le scanner automobile mais aussi sur des données actualisées des transactions et prix de ventes constatées, cela afin de proposer un prix légitime et pertinent au propriétaire », précisent les partenaires. L’estimation est gratuite et valable pendant 7 jours.

Les trois entreprises assurent qu’aucune obligation de vente n’est imposée aux automobilistes et prennent en charge l’ensemble des démarches administratives. Parmi celles-ci, un service de jockeys est offert afin de récupérer la voiture au domicile ou sur le lieu de travail du client.

D’autres villes et services en réflexion

Déployé au cours du mois de juillet à Vénissieux (69) et puis à Aix-en-Provence (13) fin août, ce service sera également proposé en Île-de-France durant la dernière semaine du mois de septembre. Sur la première ville, plus de 1 200 utilisateurs se sont montrés intéressés par cette nouveauté mais Cédric Bernard, CEO de ProovStation n'est pas encore en mesure de donner avec certitude le nombre de véhicules d'occasion repris. Une chose est sûre, le concept semble trouver son public. C'est pourquoi le dirigeant, avec ses partenaires, travaille sur l'ouverture d'autres sites avant la fin de l'exercice.

De plus, les trois partenaires entendent enrichir prochainement leur offre avec de nouveaux services tels que l’obtention d’un devis de réparation du véhicule avec des pièces d'occasion, et la prise de rendez-vous pour changer les pneumatiques en fonction de leur état actuel.