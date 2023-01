Provac accueille la marque Du Quesne dans son catalogue

Provac intègre la marque belge, dans son catalogue comme une gamme additionnelle aux produits déjà existants de son offre et principalement comme un complément concernant la ligne complète de montage.

Principal atout de cette marque, la ligne de montage touche principalement les gros faiseurs qui ont besoin d’un équipement d’atelier conciliant à la fois l’efficacité et la productivité machine avec l’ergonomie et la protection nécessaire aux opérateurs confrontés à des taches dures et répétitives quotidiennement. Pour cela la ligne de montage s’organise et est structurée autour du monte/démonte-pneus Pro-Fit qui possède un bras robuste pivotant d’une imposante rigidité. Mais aussi le monte/démonte-pneus Opti-Fi qui possède une potence basculante ergonomique d’une conception unique.

La ligne fait également appel à un détalonneur pneumatique sur table Ergo-Press permettant un positionnement aisé de la roue grâce à son plateau mobile avec mouvement latéral, axial et rotatif. Un lève-roue automatique Ergo-Lift qui s’active lorsque la roue est positionnée dessus est aussi intégré à la ligne. Enfin pour un passage optimal et rapide d’une étape de montage à une autre, la ligne embarque également une table à rouleaux Ergo-Roll pour la manutention des roues. Une cage de gonflage Ergo-Cage permettant une protection des utilisateurs durant cette dernière étape du montage finie de compléter l’offre du fabricant.