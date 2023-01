Provac étend sa gamme de ponts élévateurs TSN

Après la sortie en juin 2022 du tout nouveau pont élévateur hydrauliques à 2 colonnes TSN 35, c’est au tour des modèles TSN 45 et TSN 55 affichant respectivement une capacité de levage de 4,5 et 5,5 tonnes de faire leur apparition au catalogue Provac.

Robustes et conçus en s’appuyant sur la norme EN 1493 qui régit les équipements d'atelier de ce type, le TSN 45 et le TSN 55 ont subi un test d’endurance de plus de 33 000 cycles. Les élévateurs sont modulables en 6 configurations (quatre hauteurs et deux largeurs) pour s’adapter au mieux à l’environnement de l’atelier et de ses besoins d’utilisation. Grâce à leurs bras interchangeables, l’accès aux points de levée de la plus petite citadine au VUL est optimisé. Les bras articulés, véritable point fort de ces équipements, assurent une plus grande facilité d’accès aux points de prise sous les véhicules qui passent sous la barre des 100 mm.

En termes de puissance de levage, les derniers TSN disposent d’un groupe électrohydraulique unique de 2 300 watts alimenté en 230 ou 400 volts et d’un vérin par colonne avec câbles de synchronisation et capteur de contrôle. La liaison entre colonnes se fait en partie haute avec une traverse qui participe à la fois à la rigidité de l’ensemble et à la libération de la zone de travail au sol. Les ponts possèdent une sécurité mécanique à 16 positions et un dispositif de pompe hydraulique manuelle pour permettre une descente de secours en cas de panne du secteur.

Provac propose de nombreuses options et accessoires permettant d'adapter les TSN 45 et TSN 55 au quotidien d’un plus grand nombre de réparateurs. Enfin assuré de la qualité de ses équipements, Provac leur accorde une garantie de 5 ans (entretien, pièces, main d’oeuvre et contrôles périodiques) avec le contrat de service intégral.