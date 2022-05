Proximeca dévoile la nouvelle version de son logiciel ProxiSoft

Les ateliers du réseau Proximeca bénéficient dorénavant d'une nouvelle version de l'outil en ligne ProxiSoft plus intuitive et complète. Avec cette mise à jour du CRM, l'Agra poursuit sa stratégie digitale tournée vers la relation client. Grâce à une meilleure analyse des données, le parcours client a été amélioré. Chaque automobiliste jouit ainsi d'un suivi personnalisé et adapté. En outre, le nouveau ProxiSoft met à disposition du MRA un calendrier afin de gérer la prise de rendez-vous, son planning et le prêt de véhicules de courtoisie. Enfin, le réseau a désormais accès au suivi des bons d'achat annuels de ses clients et peut envoyer des campagnes personnalisées par SMS ou par courriel.

À terme, la plateforme sera interfacée avec les deux logiciels de facturations édités par Solware et EBP Méca, partenaires de Proximeca.