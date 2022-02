PS Team se renforce en France

Spécialiste de la gestion des processus logistiques, via plusieurs solutions digitales, la société allemande PS Team a décidé de renforcer son empreinte sur le marché français et annonce l’ouverture d’un bureau à proximité de Paris, au Pecq (78).

PS Team accompagne les professionnels de l’automobile (loueurs courte et longue durée, constructeurs, organismes financiers, concessionnaires, brokers, etc.) sur l’ensemble de la gestion des processus logistiques, avec plusieurs solutions digitales qui répondent notamment aux problématiques de gestion documentaire, coordination des transports, gestion des livraisons/restitutions et gestion des audits de stocks de véhicules.

Placer la croissance sur le marché français sous le signe de la proximité clients

Pour accompagner son développement sur le marché français, PS Team a décidé d’ouvrir un bureau dans la ville du Pecq, dans les Yvelines, à proximité de Paris. « Le positionnement de ce bureau va nous permettre d’offrir un service de proximité avec un rayonnement national à nos clients français », souligne Stéphane Contet, directeur commercial France de PS Team, avant de poursuivre : « Cette première ouverture en dehors de l’Allemagne constitue un pas important dans la réalisation de notre objectif, qui est d’offrir aux professionnels de l’automobile des solutions digitales personnalisées qui reposent sur un savoir-faire et une rigueur déjà éprouvée en Allemagne. Nous avons souhaité répondre à la demande de notre clientèle, en leur proposant un lieu facile d’accès et sûr, ainsi qu’une équipe dédiée à leurs problématiques ».

Capacité de stockage de 70000 documents « véhicules »

Les locaux du Pecq s’étendent sur 260 m², combinant espaces de travail et lieux de stockage sécurisés, afin d’assurer la gestion documentaire liée aux véhicules de ses clients (cartes grises et clés), pour une capacité de stockage supérieure à 70000 documents.