PSA Finance lance la LLD sans engagement pour les VO chez le groupe Koala

Les formules locatives se développent de plus en plus sur le marché des particuliers. Largement déployées sur le marché du véhicule neuf, les LOA (location avec option d’achat) et LLD (location longue durée) arrivent aujourd’hui sur le secteur prometteur du véhicule d’occasion. Le dernier exemple en date provient de PSA Finance France, qui étend son offre Flex & Free aux VO. Lancée en 2019 sur les véhicules neufs, cette formule prend la forme d’une location longue durée sans engagement. Elle concerne uniquement les voitures des marques Citroën, DS et Peugeot. « PSA Finance France innove encore grâce à cette nouvelle offre qui répond aux besoins de souplesse et de flexibilité plébiscités par les clients d’aujourd’hui » commente Fayssal Jouini, directeur marketing et assurances de PSA Finance France.

48 mois sans engagement

Le contrat prévu pour les modèles d’occasion diffère peu de celui concernant les véhicules neufs. La location est prévue sur une durée de 48 mois, pour un kilométrage annuel compris entre 10 000 et 20 000 km. Le client peut choisir sa formule avec ou sans apport. Ses mensualités sont fixes et il peut mettre fin à la location à partir du sixième mois, avec deux mois de préavis. Il n’a aucune pénalité de restitution anticipée ni de frais supplémentaires. Il paiera seulement les éventuels frais de remise en état ou ceux liés à des kilomètres supplémentaires. Cette offre a été lancée depuis le mois de mars dans les points de vente Citroën et DS du groupe Koala.