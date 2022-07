PSA Finance (Stellantis) tire un premier bilan positif de Locavie

Lancée le 3 mai 2021, l’assurance Locavie a trouvé sa clientèle en répondant aux nouveaux besoins des particuliers désireux de packages souples et sécurisants. PSA Finance a développé ce produit pour accompagner les clients lors de changements significatifs dans leur vie, notamment les coups durs.

PSA Finance, aussi connu sous l’appellation Credipar, célèbre le premier anniversaire de son offre d’assurance Locavie qui avait été conçue pour répondre à la demande de flexibilité de nombreux clients et qui avait été lancée au début du mois de mai 2021.

Une offre pour les clients Peugeot, Citroën et DS

Locavie est une prestation qui permet au client, « à l’occasion d’un changement de vie impactant, de restituer son véhicule dès le troisième mois, sans indemnité, sans préavis, mettant ainsi fin à son contrat de financement ».

Par changement de vie, il faut comprendre différents cas de figure : nouveau travail, mariage ou Pacs, naissance ou adoption, mais aussi des événements plus négatifs comme un divorce ou une dissolution de Pacs, un arrêt de travail ou une perte d’emploi.

Un produit d’assurance pour le meilleur et pour le pire

« Dans le cas d’un arrêt de travail de 30 jours consécutifs, d’une perte d’emploi ou encore d’une incapacité temporaire totale de travail, Locavie prend en charge jusqu’à six loyers, permettant ainsi de pallier les inquiétudes de financement. En outre, en cas d’hospitalisation de personnes sans activité professionnelle, 50 euros leur sont versés quotidiennement », précise le groupe.

Dans les cas de figure tragiques (perte totale et irréversible d’autonomie, décès), Locavie soulage également les clients ou les ayants droit dans l’arrêt du contrat de financement. Le prix est le même que pour une prestation décès invalidité classique.

Gros succès de Locavie associé à la LOA

Plus d’un tiers de clients particuliers LOA ont souscrit à Locavie au cours de l’année écoulée, ce qui réjouit Fayssal Jouini, directeur marketing & assurances de PSA Finance France : « PSA Finance France est fier de fêter le premier anniversaire de Locavie qui répond aux besoins de souplesse et de flexibilité des clients qui l’ont d’ores et déjà adopté, chiffres à l’appui ».