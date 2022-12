Public LLD et Renault équipent les 1 300 aides à domicile du département de la Dordogne

Les voitures sont destinées à équiper les aides à domicile employées par le département de la Dordogne. Ce territoire, qui compte 38 % de seniors, 9 292 personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et 1 903 de la prestation de compensation du handicap, a en effet pris la décision de revaloriser ce métier qui induit au départ l'utilisation d'un véhicule personnel et la mise en place de remboursements de frais qui ne couvrent pas les frais réels, encore moins en cette période de hausse des prix de l’énergie.

Pour permettre au département de réussir son plan « 1 300 voitures pour les aides à domicile », Public LLD a conçu, en collaboration avec son partenaire le groupe Faurie, concessionnaire Renault à Périgueux, une offre de location longue durée répondant aux besoins en faisant bénéficier les aides à domicile d’une offre adaptée. « L’objectif est de les accompagner dans leur vie quotidienne, tant pour la maintenance, que l’assistance et l’assurance de leur véhicule. Cela permet de fournir aux aides à domicile un matériel neuf, sécurisant et valorisant. C’est également un argument d’attractivité pour élargir le recrutement », commente la filiale d'Arval.

Les livraisons de véhicules ont débuté en juin 2022. Ce lundi 19 décembre, 45 nouvelles Renault Clio sont livrées sur le parking du bourg de Castelnaud-la-Chapelle en présence de Germinal Peiro, président du conseil départemental de Dordogne. « La collectivité fait tout pour permettre aux Périgourdins de vivre chez eux le plus longtemps possible. Pour ce faire, le rôle des aides à domicile est indispensable. En mettant à leur disposition des véhicules de service neufs, non seulement nous leur permettons d’exercer leur emploi dans des conditions de travail optimales, mais nous participons aussi à la reconnaissance. Sans compter la visibilité qu’offrent ces véhicules aux structures d’aide à domicile », explique-t-il.



Et Frédéric Quintin, directeur commercial de Public LLD, d'ajouter : « Nous sommes heureux de participer à la valorisation du métier d’aides à domicile et ainsi affirmer à travers cette opération de grande envergure nos engagements en termes de citoyenneté, de responsabilité et de proximité. Avec notre partenaire le groupe Faurie, concessionnaire Renault à Périgueux, nous allons équiper ces personnes d’un véhicule neuf et fiable via une solution de location longue durée, ce qui leur permettra de gérer plus facilement leur travail quotidien auprès de la population de la Dordogne. »