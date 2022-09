Pujol Pro : le « couteau suisse » des flottes

Entre la réglementation environnementale sévère, d’un côté, et les trous d’air de la production automobile, de l’autre, les gestionnaires de flottes n’ont pas fini de se faire des cheveux blancs. Le groupe Pujol, qui voit défiler dans ses concessions des patrons de TPE-PME, des professions libérales et des exploitants agricoles, a pris la mesure de leur désarroi au moment de signer un bon de commande. Le choix des modèles, des énergies et la gestion du calendrier des renouvellements n’ont sans doute jamais été aussi complexes. Le groupe fondé par Serge Pujol en 1992, qui laboure un territoire du Lot-et-Garonne qu’il connaît bien en a pris conscience avec la conviction que la valeur ajoutée d’un réseau de proximité est sa capacité à écouter ses clients. Mieux vaut leur apporter quelques réponses convaincantes plutôt que de courir, à tout prix, après les volumes. De ce constat est né Pujol Pro, une cellule dont la conception a été mûrie durant les confinements. « On est parti du constat que chaque marque avec des problèmes de pénurie a réduit ses modèles et ses motorisations, analyse Sébastien Gouzou qui dirige cette cellule. Beaucoup de clients se retrouvent paumés. Par exemple, pour les habitués de Volkswagen, la Polo diesel n’existe plus mais la Golf est chère en location. » Bref, plus question de renouveler de bons vieux diesel les yeux fermés, même quand il s’agit d’utilitaires. « Le client n’a pas le temps de voir des garages différents donc il aura tendance à choisir une autre marque mais il n’y trouvera pas non plus de gamme complète », avertit Sébastien Gouzou.

L’atout du multimarques

Pujol Pro croit dur comme fer au conseil personnalisé à condition que les entreprises acceptent le jeu du multi-marques. Certes, ce n’est pas encore dans les habitudes pourtant cette ouverture d’esprit est clé pour répondre à tous les besoins. « En agglomérant nos marques, on arrive à faire une offre complète », martèle le responsable. Les quatre conseillers de Pujol Pro s’appuient sur les vendeurs du groupe, spécialisés dans chacune des marques, et ils travaillent en équipe pour confronter leurs idées, échanger leurs bonnes pistes et dégoter des réponses à apporter aux entreprises qui les interrogent. « On propose au client toutes les opportunités qu’on a. Après, il prend ou pas mais il ne se sent pas forcément bloqué. Il se sent même rassuré d’avoir un point de comparaison. Il n’est pas obligé de prendre telle proposition », appuie Sébastien Gouzou. En ouvrant ainsi la réflexion sur le choix des marques et des modèles, Pujol Pro peut répondre à des clients pressés de retrouver un véhicule indispensable à leur activité. « En hybride, il faut un an et trois mois pour avoir un Volkswagen Tiguan alors qu’il y a des Compass en stock chez Jeep », argumente le spécialiste. Dans tous les cas, Pujol Pro prend le temps de fixer trois rendez-vous au client. Le premier pour analyser son besoin et sa flotte, le deuxième pour débriefer avec lui le résultat des réflexions de la cellule. Il faudra attendre le dernier rendez-vous pour que les offres à signer soient sur la table.

À la rencontre des entreprises

Pour accompagner les clients mono-marques qui seraient inquiets de sauter le pas, Pujol Pro leur dédie un interlocuteur unique. Il leur évite de passer d’un vendeur d’une marque à un autre, il gère les commandes et fait livrer les véhicules chez eux. Le processus est directement inspiré des grands loueurs. « De plus, le conseiller assure le SAV et gère les prises de rendez-vous pour ses clients », ajoute Sébastien Gouzou. Cette intégration de services nécessite à la fois une cohésion d’équipe et une autonomie des conseillers. « Nous nous réunissons très souvent dans des concessions différentes », explique le patron de la cellule. Entre ces rendez-vous, les vendeurs privilégient les visites en entreprises. Pour développer davatange le lien avec les gestionnaires de flottes, Pujol Pro a ouvert une page LinkedIn que suivent déjà plus de 1 800 abonnés. La cellule communique ainsi régulièrement sur ses offres, ses clients et ses partenaires. Récemment, elle a créé sa propre chaîne sur YouTube. Au programme, des essais tournés par les conseillers eux-mêmes. Pas question de concurrencer ce que font déjà la presse et des « youtubers » de renom. L’originalité consiste à répondre à une question que se posent les entreprises. Avec la hausse des prix à la pompe comment rouler moins cher en utilitaire ? Réponse par l’essai du Fiat Ducato Natural Power qui carbure au GNV. Son plein coûte presque deux fois moins cher qu’en gasoil. Autre question posée : peut-on encore trouver des véhicules à sept places qui ne soient pas des SUV ? Pujol Pro répond par l’affirmative avec un match opposant le Fiat E-Ulysse, tout électrique, au Volkswagen Mutlivan en version hybride rechargeable. Prochain sujet attendu : est-il possible d'acquérir des berlines neuves pour moins de 20 000 euros ? La réponse devra être fidèle à l’ambition de Pujol Pro, « Votre partenaire de la mobilité professionnelle » comme le rappelle sa signature.