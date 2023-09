Pull Up ! Le système de redressage sans soudure de Spanesi

Le fabricant italien d’équipements dédiés aux carrossiers, Spanesi, a mis au point la solution Pull Up ! qui permet des redressages légers sans soudure. L’opération met en œuvre de la colle et des ventouses.

Pour les redressages rapides, sur un bas de caisse ou un élément de carrosserie par exemples, Spanesi a mis au point la méthode Pull Up ! Elle opère un redressage en utilisant des ventouses, de la colle et des battes. Elle est aussi bien adaptée à l'acier qu'à l'aluminium.

La colle spécifique, appliquée au moyen d’un pistolet, permet d'effectuer des réparations même sur des pièces aux formes complexes grâce à différentes figures de ventouses. le temps de séchage est de 2 à 5 minutes selaon l'importance du choc. Pour décoller et nettoyer la colle du support (et de ventouses), il faut de l'alcool à 90°.

Pull Up ! a comme avantage de réduire les temps d’intervention. Elle permet un redressage sans enlever la peinture, plus besoin de meuler et de souder. Elle évite d’utiliser le tire-clou traditionnel plus long dans sa mise en œuvre. Cette méthode est particulièrement adaptée pour des véhicules électriques qui n’ont plus besoin d’être mis en sécurité.

L’ensemble des éléments nécessaires au redressage sont disponibles au sein d’une servante.