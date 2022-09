Puump! lance une solution « do it yourself » pour le petit entretien des véhicules

L’objectif est simple : permettre à chaque conducteur d’entretenir facilement et régulièrement son véhicule. « On est parti de l’outil utilisé par nos opérateurs sur site pour l’adapter en Web App personnalisée, sans téléchargement nécessaire. En nous adressant directement à chaque conducteur, nous pouvons désormais servir les flottes nomades », nous explique Simon Leloutre, CEO de Puump!.

Concrètement, la solution permet d’envoyer, à intervalle régulier défini par l’entreprise, un SMS au collaborateur pour lui rappeler la nécessité de contrôler sa voiture. En suivant le lien fourni, il accède à l’ensemble des informations pour procéder au gonflage de ses pneumatiques, indiquer la pression constatée au moment T et valider les différentes étapes par des photos. Le gestionnaire de flotte peut également ajouter d’autres points de vigilance, comme la vérification de la carrosserie qui se fait là aussi par l’envoi de photos. « C’est un compagnon pour les conducteurs, complète Simon Leloutre. On les prend par la main pour s’assurer d’un entretien régulier du véhicule. Pour l’entreprise, un tableau de bord en temps réel facilite le suivi de la flotte. Elle peut éventuellement faire des relances en cas de retard constaté ».

À la clé, Puump! assure des économies substantielles puisque le spécialiste constate en moyenne 85 % de taux de sous-gonflage des pneumatiques lors de ses interventions sur site, avec a minima un pneu qui affiche un écart supérieur à 20 % par rapport à la recommandation des constructeurs. Le contrôle rapproché de ce paramètre permet ainsi d’assurer en premier lieu une meilleure sécurité des véhicules mais aussi, en évitant la surconsommation, d’économiser 6 % de carburant en moyenne. Déjà commercialisée, cette solution « do it yourself » est disponible au tarif mensuel de 1,5 euro par véhicule, et ce même pour les plus petites flottes. Avec déjà 2 000 véhicules signés, Puump! envisage un portefeuille de 5 000 voitures d’ici à la fin de l’année.