Qovoltis branche le groupe de distribution Jallu-Berthier

Avec une trentaine d’années d’expériences au compteur, 35 sites – basés notamment dans l’Oise et jusqu’à a Somme en passant par les Yvelines et l’Essonne – distribuant 11 marques automobiles – de Ford à Citroën, DS, Volkswagen, Skoda ou encore Audi – le groupe Jallu-Berthier réalise 10 000 ventes de VN et 7 000 de VO par an. Fort de cette notoriété, le distributeur devait choisir un allié à sa hauteur pour équiper en bornes de recharge ses clients conducteurs de VE ou d’hybrides rechargeables. Voilà pourquoi c’est vers Qovoltis, opérateur de plus de 500 points de recharge partout en France, que l’entreprise s’est tournée.

Qovoltis prend tout en charge

Il faut dire que la solution proposée par Qovoltis offre de multiples avantages, et surtout un concept clef en main. Le client pourra en effet acheter sa borne en même temps que son VE ou son PHEV chez le concessionnaire Jallu-Berthier. Celle-ci sera ensuite installée chez le client avant la livraison de son véhicule. Ainsi, « il n’a ainsi pas besoin de passer du temps à chercher une solution de recharge et un installateur » fait valoir Qovoltis. Qui ambitionne, avec le groupe Jallu-Berthier, d’atteindre un rythme évolutif de 100 installations de bornes par mois.

L’offre, qui garantit sécurité des installations et transparence des informations remontées par les boîtiers, s’avère valable sur l’ensemble des modèles de bornes de recharge Qovoltis, qu’elles soient murales ou sur pied. La solution intègre aussi une application mobile (gratuite sur App Store et Googleplay) permettant de piloter la recharge à distance et en temps réel. L’utilisateur peut alors choisir son mode de recharge (rapide ou optimisé) et la borne évalue automatiquement le meilleur moment pour réaliser le plein électrique en fonction des plages horaires creuses/pleines. De quoi faire bénéficier au client du meilleur tarif et éviter, en maison individuelle, tout risque de faire disjoncter car « la puissance délivrée s’adapte en fonction de la puissance restant disponible sur le compteur de la maison », avance Qovoltis.

Intelligentes et connectées, les bornes Qovoltis sont notamment compatibles avec les systèmes V2G (pour « véhicule to grid », un dispositif qui transforme les batteries de VE en lieu de stockage d’électricité, fonction contribuant au lissage de la production des énergies renouvelables) et Plug&Charge (assurant une authentification sécurisée des clients). Ces standards ne seront cependant disponibles qu’en 2023.