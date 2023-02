Qovoltis lance Qobox mini et annonce de nouveaux partenariats

Sous un format carré compact (25x25x10 cm), la solution Qobox mini renferme de nombreuses fonctions intelligentes et connectées. La nouvelle borne de recharge peut se connecter à internet en CPL, Ethernet ou en Wi-Fi. De plus, elle dispose d'une puissance allant jusqu'à 22 kW, compatible avec les standards V2G (une technologie d'échanges bidirectionnels qui permet à la voiture de restituer une partie de l'électricité stockée dans ses batteries pour optimiser le fonctionnement du réseau) et Plug&Charge pour les applications européennes et américaines. Par ailleurs, Qobox mini intègre un compteur certifié directement relié à la carte électronique qui permet notamment de facturer la consommation de son véhicule professionnel à sa société de manière fiable grâce à notre système d’information intégré ou encore d'optimiser la recharge en fonction des besoins d’énergie et des tarifs de l’électricité. En maison individuelle, un module intelligent, Qometer, branché sur le tableau électrique assure la stabilité de l'installation électrique de l'habitation. Côté sécurité justement, la borne dispose en natif des fonctions de disjoncteur et d’interrupteur différentiel directement intégrées à la carte électronique. Enfin, l'utilisateur peut retrouver toutes ses fonctionnalités dans l’application mobile qui permet à l’utilisateur d’être identifié, de sélectionner et suivre son mode de recharge, rapide ou optimisé.

Atteindre les 4 000 points de recharge d'ici à la fin de l'année

La Qobox mini se veut ainsi une borne de recharge intelligente adaptée au marché résidentiel, en maison individuelle comme en copropriété. C'est pourquoi, Qovoltis a également annoncé son partenariat avec Logivolt, entité lancée par la Banque des Territoires et filiale de la Caisse des dépôts qui propose des solutions de financements. Cet accord va permettre de déployer des bornes de recharge ista Powered by Qovoltis au sein des immeubles collectifs, pour préfinancer les infrastructures de recharge collectives en copropriété. Par ailleurs, Qovoltis équipe cinq concessions Audi Bauer en Île-de-France, et les clients du distributeur bénéficient d'une offre couplée d’installation d’une borne de recharge Qovoltis. Enfin, Rev Mobilities a également choisi la borne Qobox pour proposer à ses clients achetant un véhicule électrique rétrofité une offre complète et clés en main.

Forts de ces partenariats et des levées de fonds réussies, Qovoltis a pour objectif de déployer pas moins de 4 000 points de recharge en 2023 et de parvenir à un rythme de croisière de 1 000 bornes par mois d'ici à 2024 ou 2025.