Qu’est-ce que l’assurance auto tous risques ?

L’assurance tous risques reste la formule la plus protectrice en matière de couverture automobile. Certes plus onéreuse, elle vous permet de rouler l’esprit tranquille grâce aux nombreuses garanties incluses.

La définition d’une assurance auto tous risques

Il s’agit de l’assurance automobile la plus complète se traduisant par une meilleure protection que vous soyez responsable d’un sinistre ou victime. La prise en charge de l’assurance concerne à la fois le véhicule et le conducteur. En plus de la responsabilité civile, des garanties étendues sont présentes et elles permettent de prendre en compte de nombreux sinistres tels que l’incendie, les dommages corporels, les dommages matériels ou le bris de glace. Si vous rencontrez un litige juridique, vous bénéficiez d’une assistance très précieuse.

À quel moment est-il judicieux de prendre une assurance auto tous risques ?

Étant donné qu’il s’agit de la formule plus protectrice pour votre automobile, c’est également le contrat le plus onéreux. Donc, pour déterminer si la formule tous risques est intéressante, prenez en considération l’état général et la valeur de votre véhicule. S’il s’agit d’une voiture neuve et d’une certaine valeur, l’assurance tous risques reste parfaitement adaptée pour couvrir tous les sinistres potentiels et les accidents de la route. Avec cette formule, vous minimisez grandement les frais de réparation.

Cette assurance automobile est aussi incontournable à partir du moment où vous désirez obtenir les meilleures garanties. Comme expliqué précédemment, un large éventail de dommages est pris en considération dans le contrat, lorsque votre responsabilité est avérée dans un accident, si vous êtes victime d’un accident de la route avec un tiers identifié ou non. L’assurance tous risques va encore plus loin en vous offrant une protection efficace contre les catastrophes naturelles et les actes de vandalisme. Voilà pourquoi près de 50 % des automobilistes choisissent ce type de contrat.

Quelles sont les garanties incluses dans une assurance auto tous risques ?

Vous retrouvez bien évidemment la garantie responsabilité civile, car elle est obligatoire. Ensuite, les garanties souscrites sont variables d’un assureur à l’autre. Généralement, vous bénéficiez de la garantie des dommages matériels vous permettant de recevoir une indemnisation en cas d’accident responsable. La garantie individuelle du conducteur fonctionnant sur le même principe, mais concernant uniquement le remboursement pour les dommages corporels impliquant d’éventuels frais pour une intervention chirurgicale, des frais d’hospitalisations ou médicaux.

Votre véhicule sera couvert contre le vol lorsqu’il y a une effraction. La garantie s’applique également en cas d’incendie et de bris de glace. Lorsqu’une tempête survient, les dégâts éventuels sont pris en charge par votre contrat et c’est par ailleurs le même constat concernant les catastrophes naturelles et les catastrophes technologiques. Notons la présence éventuelle d’une protection juridique afin d’être assuré lorsqu’un litige survient après un accident. Vous retrouvez de plus l’assistance se déclinant sous différents services lorsque vous subissez une panne sur la route et l’envoi d’un dépanneur pour prendre en charge votre véhicule, même en bas de chez vous.

Quelle est la tarification moyenne d’une assurance auto tous risques ?

Un ensemble d’éléments est à prendre en considération afin de déterminer le prix de l’assurance tous risques. En premier lieu, les caractéristiques intrinsèques du véhicule en fonction de la marque, du modèle, de l’ancienneté, de la puissance et du mode stationnement. Mais aussi le profil du conducteur par rapport à son lieu de résidence, son âge, ses antécédents de conduite et son bonus-malus. Selon le baromètre auto 2021 LeLynx, la prime moyenne s’élève à 733 euros par an contre 527 euros pour une assurance au tiers.

Un contrat plus onéreux, mais beaucoup plus protecteur

L’assurance tous risques reste un contrat incontournable pour rouler en toute sérénité. En effet, vous bénéficiez d’une excellente protection contre les accidents de la route et d’une manière générale contre les aléas du quotidien. Alors, n’hésitez pas à faire un comparatif avant de souscrire à une telle formule.

