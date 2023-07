Quads, SSV, Trikes et motos électriques : les atouts de BRP pour séduire les distributeurs auto

La firme canadienne Bombardier Recreational Products (BRP) propose plusieurs types d’engins de loisirs sous ses différentes marques. Des trois-roues et SSV Can-Am aux motomarines Sea-Doo, en passant par les motoneiges Ski-Doo et les bateaux Alumacraft, le groupe possède une palette de machines qui intéressent de plus en plus de groupes de distribution automobile. L’arrivée d’une gamme de motos électriques sous la marque Can-Am pourrait donner un coup d’accélérateur à ce rapprochement.

La société BRP (Bombardier Recreational Products) est plus connue pour ses différentes marques d’engins de loisirs que sous son nom d’origine. Pourtant, cette entreprise canadienne possède 75 ans d’histoire et commercialise ses produits dans 120 pays grâce à 11 usines réparties au Canada, aux Etats-Unis, en Autriche, en Finlande, au Mexique et en Australie. Ses marques les plus connues sous nos latitudes sont peut-être Can-Am pour ses quads, SSV et trois-roues, ainsi que Sea-Doo pour ses motomarines. Les victoires récentes de Can-Am au Dakar dans la catégorie T4 ont donné un coup de projecteur sur la marque et sur ces engins en plein développement.

Des distributeurs auto intéressés

En France, le groupe BRP propose ses machines grâce à « un réseau de 64 points de vente, dont 45 distribuent les engins routiers » explique Edouard Lotthé, directeur France et Benelux de BRP. Sur cet ensemble, un tiers des établissements proposent toutes les lignes de produits, un tiers se concentre sur les engins routiers et off-road, et un dernier tiers est spécialisé dans les sports motorisés ou la motoculture. Ils délivrent en moyenne 80 véhicules par an. « Nous avons une trentaine d’investisseurs car nous n’échappons pas au phénomène de concentration qui touche les réseaux de distribution » ajoute le dirigeant. Cette concentration prend différentes formes, avec « des distributeurs passionnés qui ont racheté d’autres magasins et des investisseurs extérieurs qui frappent à notre porte » commente Edouard Lotthé. Parmi ces derniers, figurent notamment des groupes issus de l’automobile. « Nous commençons à faire entrer ces nouveaux profils dans le réseau, à l’image du groupe Legrand, qui s’est intéressé à notre secteur il y a trois ou quatre ans » souligne le directeur. Le distributeur issu de l’automobile possède ainsi aujourd’hui six points de vente à Caen, au Mans, à Tours, Nantes, Rennes et Landivisiau. Un développement qui s’inscrit dans la stratégie de diversification du groupe familial, orientée vers le nautisme, le deux-roues et les engins de loisirs. Sur la façade méditerranéenne, le groupe De Willermin, présent dans la vallée du Rhône avec plusieurs marques, possède un point de vente BRP à Vitrolles.

Un univers à intégrer

Les groupes issus de l’automobile représentent des candidats intéressants pour BRP. « Ils possèdent une force financière importante et disposent d’une bonne implantation locale. De plus, ils ont souvent le souhait d’ouvrir plusieurs points de vente » remarque Edouard Lotthé. Des atouts indéniables, qui ne suffisent pourtant pas à réussir dans un domaine où la passion reste prépondérante. « Ils doivent avoir une bonne compréhension de notre univers, dans lequel la relation humaine est très forte entre le distributeur et ses clients » explique le directeur. « Ils doivent délivrer une expérience, animer des clubs, organiser des sorties, etc. ». En revanche, le potentiel de clients pour ces concessionnaires est plus vaste que sur la moto par exemple. La conduite des « trikes » Can-Am nécessite seulement un permis A et une formation de 7 heures, à l’image d’un deux-roues de 125 cm3. Sur la partie off-road, la clientèle est également professionnelle, à travers de multiples usages. Enfin, ces produits de niches seront bientôt épaulés par une nouvelle gamme de motos électriques, dont les deux premiers modèles arriveront l’été prochain.

Une opportunité supplémentaire avec les motos électriques

Le groupe BRP vient d’annoncer son retour dans la moto avec une nouvelle gamme de motos électriques, dont les deux premiers modèles ont été révélés. « La marque Can-Am est née dans le motocross et l’enduro il y a cinquante ans. Elle a produit des motos jusqu’en 1987. Aujourd’hui, il s’agit donc de faire renaître cette ligne de produits » explique Edouard Lotthé. « Le marché de l’électrique va s’ouvrir et nous voulons être précurseurs. Toute une gamme de produits sur d’autres segments arrivera derrière ces deux premiers modèles » confie le directeur. De quoi toucher de nouveaux clients, avec des engins accessibles, utilisables au quotidien et donc de plus grande diffusion. « Ces véhicules pourraient nous permettre de nous rapprocher des métropoles. Ils amélioreront la notoriété de notre marque » remarque le dirigeant. La France est déjà le marché le plus important hors des Etats-Unis pour les trois-roues On-road. Le potentiel pour ces futures motos est donc au moins tout aussi important pour l’entreprise. Pour accueillir ces machines, les distributeurs pourront aménager un corner spécifique, à l’image des différents espaces déjà présents dans leurs showrooms. « Des sites exclusifs pourront également voir le jour, dans des lieux pertinents » ajoute-t-il. Un nouvel univers qui nécessitera sans doute une extension du réseau sur des zones plus urbaines. Un atout supplémentaire pour séduire des distributeurs issus de l’automobile, qui pourront compter sur un constructeur reconnu et déjà établi en Europe.