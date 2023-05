Quand Citroën incite ses clients à prendre le train plutôt qu'un véhicule thermique

À la faveur de la transition énergétique du parc automobile roulant, Citroën tente de remettre au goût du jour un vieux service : « l’auto-train ». Jusqu’à fin juin, le constructeur français enrichit son programme « Citroën Citizen Services » d’une nouvelle offre à destination de clients qui optent pour l’un des véhicules électriques de la gamme.

Pour tout achat (ou LLD) d’un Citroën ë-Berlingo, d’une Citroën ë-C4 ou d’une Citroën ë-C4 X, ces derniers « bénéficient de voyages en train à prix réduit pendant une période de quatre ans », indiquent les Chevrons. En pratique, les clients reçoivent une carte de réduction Avantage SNCF. Un cadeau habituellement facturé 49 euros à l’année par l’opérateur ferroviaire et qui ouvre droit à 30 % de réduction sur le prix des billets pour son détenteur et ses accompagnants.

Citroën promeut la multimodalité plutôt que l’usage occasionnel d’un véhicule thermique

« Chez Citroën, nous sommes engagés à offrir à nos clients des solutions de mobilité qui s’adaptent à leurs besoins tout en respectant l’environnement. Nous sommes convaincus que l’offre de voyages en train à prix réduit pendant quatre ans est une réponse pertinente et écologique pour nos clients. Elle s’inscrit dans notre engagement d’une mobilité durable, responsable et citoyenne », se félicite Sébastien Caron, récemment nommé directeur de Citroën France.

En proposant ce nouveau service, Citroën s’inscrit dans une tendance développée par les loueurs longue durée (comme Arval, Athlon, Alphabet, etc.) voilà quelques années maintenant. Au moment de convaincre les clients BtoB de passer à l’électrique, ces derniers ont monté des offres combinant véhicule électrique au quotidien et véhicule thermique pour des trajets occasionnels (grandes vacances, déménagements, …). Une manière à l’époque d’amorcer la transition énergétique des détenteurs de véhicules de fonction en douceur et de ne pas brider leurs habitudes de mobilité.