Quand Distrigo récompense un client…Point S

Si le partenariat signé en octobre dernier entre l’enseigne Feu Vert et Distrigo a beaucoup fait réagir la rechange indépendante, celui passé entre Point S et l’activité « pièces détachées » de Stellantis est resté plus discret. Pourtant il n’a rien de vraiment différent et serait actif depuis 2020.

Ainsi, dans le cadre du forum Point S qui s’est tenu à Lyon en juin dernier, le centre Point S Carrière Auto Services de Nogaro (32), gagnant d’un concours organisé avec Distrigo, s’est vu remettre dernièrement, des mains de François Corducci, responsable national grands Comptes, les clés d’une Citroën AMI. « Notre partenariat avec Point S garantit à tous les clients de bénéficier du service et de l’offre 360° de Distrigo » a rappelé le responsable. Béatrice Dessans, gérante du centre Point S, s’est dit très satisfaite du partenariat avec Distigo. Pour rappel, l’offre 360° de Distrigo est composée de pièces d’origine, d’équipementiers, de la MDD Eurorepar mais aussi de pièces d’occasions avec B-parts.