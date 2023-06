Quand Geotab s'appuie sur l'intelligence artificielle pour mieux piloter les flottes automobiles

Au lendemain de son Partner Day réunissant clients, experts et partenaires, Geotab annonce le lancement d'un projet d'utilisation d'une intelligence artificielle (IA) générative dans sa plateforme de gestion de flottes. Ce test grandeur nature, baptisé Project G « permet à nos clients d'accéder de manière simple à des informations à la demande sur la performance, l'efficacité et l'impact environnemental des véhicules », résume l'entreprise.

Geotab précise encore que : « Project G exploite la puissance des modèles de langage naturel pour réduire le temps d'accès aux informations pour les utilisateurs et transforme le processus d'analyse des données de la flotte en une expérience simple et intuitive », est-il encore précisé.

Plus concrètement, les clients ont désormais à leur disposition un assistant numérique d'analyse auprès duquel ils peuvent poser leurs questions grâce à un module de tchat lié à Geotab Data Connector. Les informations remontées peuvent concerner la performance des véhicules, les périodes d'inactivité, des comparaisons d'économies de carburant, l'utilisation des véhicules, la réduction des coûts de la flotte, etc.

Geotab traite 55 milliards de données au quotidien

« Project G représente une avancée considérable en termes d'utilisation de l'IA générative dans le secteur du transport connecté. Nous sommes depuis longtemps reconnus comme leaders dans la data intelligence et l'IA car nous nous appuyons sur des modèles d'IA et de machine learning depuis des années. Forts de cette expérience, nous pouvons analyser de grands volumes de données sur les flottes, identifier des tendances et générer des recommandations pour optimiser l'efficacité et la performance opérationnelle », se réjouit Mike Branch, vice president of data & analytics chez Geotab.

Pour mémoire, Geotab est en mesure d'analyser quotidiennement plus de 55 milliards de données collectées sur plus de 3,6 millions de véhicules connectés dans les 165 pays où l'entreprise est présente.