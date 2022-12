Quand l'inflation fait grimper de 7 % le prix des batteries à lithium-ion

En baisse depuis plus d’une décennie, le prix des batteries à lithium-ion a subi une hausse de 7 % entre 2021 et 2022. Une revalorisation qui pèse lourd sur l’industrie automobile.

Selon le cabinet de recherche BloombergNEF, le prix des batteries à lithium-ion a augmenté pour la première fois sous l'effet de la hausse des prix des composants et de l'inflation générale à travers le monde. Un phénomène qui nécessite d’être souligner tant le prix de celles-ci a connu une baisse continue depuis plus de dix ans. Notons que tous les secteurs sont concernés, qu'il s'agisse de batteries pour les véhicules électriques ou pour les centrales de stockage.

Concrètement, le prix moyen d'une batterie a atteint 151 dollars le kWh en 2022, soit une hausse de 7 % par rapport à 2021. Si en Chine, les batteries ont atteint un prix moyen de 127 dollars/kWh, elles s’avèrent nettement plus onéreuses aux États-Unis et en Europe avec une augmentation respective de 24 et 33 %. Selon le cabinet BloombergNEF, « la relative immaturité de ces marchés », les coûts de production plus élevés mais aussi les besoins parfois sur-mesure justifient cet écart de prix.

Et la situation n’est pas prête de s’arranger dans l’immédiat… Effectivement, l'organisme anticipe une hausse continue l’année prochaine à 152 dollars/kWh, puis une baisse progressivement courant 2024 une fois que certaines capacités de production auront été mises en route. Ce prix devrait passer sous les 100 dollars/kWh d'ici 2026.