Quand la thématique de l’océan inspire les constructeurs auto

Polestar bloqué en France par Citroën. Si l’idée semble ubuesque, la marque du groupe Geely a pourtant bien été empêchée de commercialiser ses véhicules dans l'Hexagone pendant plusieurs années. L’objet de la discorde ? Un logo trop similaire. Après une bataille judiciaire de trois ans, les deux constructeurs ont visiblement trouvé un terrain d’entente l'été 2022. La morale de l’histoire, montre bien que les enjeux commerciaux sont trop importants pour laisser la place à la confusion entre deux entités dans l'esprit des clients.

Une inspiration commune

Pourtant, le phénomène fait de nouveau grincer des dents, cette fois chez les nouveaux entrants de voitures électriques. Face à la demande, et poussés par les aides gouvernementales, les modèles 100 % électriques sont de plus en plus nombreux sur la scène automobile. Et un grand nombre de nouveaux fabricants, notamment asiatiques, font leur entrée sur ce marché. D'ailleurs, leur présence a été fortement remarquée lors du Mondial de Paris 2022, profitant de l’absence des constructeurs européens.

Henrik Fisker, fondateur de la marque éponyme, a lancé en novembre dernier la production de son premier modèle, le SUV Ocean, aux 707 kilomètres d’autonomie électrique. Mais voilà, son concurrent chinois BYD, surfe lui aussi sur la technologie électrique et s’inspire, lui aussi, de la thématique de la mer. Le constructeur vient de présenter publiquement, lors d'un salon au Costa Rica, les modèles Dolphin et Seal qui signifient en français dauphin et phoque. Heureusement, il ne s’agit-là que d’une thématique pour la gamme et non d’une appellation. De plus, contrairement au Fisker Ocean qui est un SUV, les modèles chinois se placent sur un autre segment puisque la BYD Dolphin est une berline compacte et la BYD Seal est une berline un peu plus longue. L’histoire ne dit pas quel constructeur s'est inspiré de l'autre, ou si ce n'est qu'une coïncidence, toujours est-il que la référence commune a dû faire grincer quelques mâchoires.