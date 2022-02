Quatre marchés mondiaux concentrent 97 % des ventes de véhicules électrifiés

Inovev a répertorié les principaux marchés sur lesquels les véhicules électrifiés sont vendus. Au cours de l’année 2021, les voitures hybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques ont représenté 9,3 millions d’unités dans le monde, soit 12 % du marché total. Ces ventes se sont concentrées sur quatre grands marchés. Le plus important reste la Chine, avec 41 % de ces véhicules, devant l’Europe (30 %), les Etats-Unis (16 %) et le Japon (10 %). Ces quatre zones géographiques ont acquis 97 % des automobiles électrifiées vendues l’année dernière. Derrière ce quatuor, figure la Corée du Sud, avec 1 % des ventes, tandis que le reste du monde représente 2 % seulement. Si ces marchés figurent parmi les plus importants au monde, la répartition de ces ventes montre également un certain déséquilibre.

Le poids du reste du monde

Parmi les grands absents de cette électrification, figurent notamment l’Inde, l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Asie du Sud-Est et l’Océanie. Les statistiques de ventes de l’année 2021 démontrent que 69 463 véhicules électriques à batterie ont été vendus sur tous ces marchés, ce qui constitue un nombre important par rapport aux 2 755 hybrides rechargeables écoulés sur le même périmètre. Seuls les modèles hybrides non rechargeables ont passé la barre des 100 000 ventes dans le reste du monde, avec 110 817 exemplaires. Les raisons de ce déséquilibre sont nombreuses et débouchent sur une question récurrente chez les constructeurs : l’électrification est-elle la seule solution ?